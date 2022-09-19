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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

مدیرکل‬ منابع طبیعی بوشهر:

زمان ورود دام به مراتع روستایی و عشایری استان بوشهر مشخص شد

زمان ورود دام به مراتع روستایی و عشایری استان بوشهر مشخص شد

بوشهر- مدیرکل‬ منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، ۱۵ آبان‌ماه را به عنوان زمان ورود دام به مراتع روستایی و عشایری استان بوشهر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت کوچ پاییزه مراتع استان بوشهر اظهار داشت: مراتع از سرمایه‌های بزرگ ملی و نعمات الهی و حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از آن وظیفه‌ ای همگانی است.

وی اضافه کرد: هدف برنامه مدیریت و کنترل کوچ پیشگیری از ورود و چرای زود هنگام دام و مازاد بر ظرفیت در مراتع است و رعایت زمان مناسب بهره برداری نقش مؤثری در حفاظت از این منابع و بهبود معیشت مرتع‌داران سخت‌کوش دارد.

مدیرکل‬ منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر خاطرنشان‬ کرد: ‬ در‬ همین‬ راستا‬ و‬ به منظور ایجاد نظم و رعایت مقررات در آستانه ورود و کوچ بهاره دامداران به مراتع استان، انتظار می‌رود که دامداران به مقررات تعیین شده توجه داشته باشند.

وی اضافه کرد: تاریخ ورود دام به مراتع روستایی و عشایری استان از ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ ‬ تعیین شده و اکیپ‌های ثابت و سیار در مبادی ورودی استان از ورود دام قبل از تاریخ مقرر اکیداً جلوگیری می‌کند.

برخورد با ورودهای غیرمجاز

گرشاسبی تاکید کرد: دامداران کوچ‌رو هنگام ورود به مراتع قشلاقی استان از مراتع ییلاقی استان‌های هم‌جوار باید دارای پروانه چرای تمدید شده معتبر و یا کتابچه طرح مرتعداری باشند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده ورود دام بدون پروانه یا زودتر از موعد، با متخلفین طبق قانون رفتار و به استناد تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هر واحد دامی مبلغ پنج میلیون ریال جریمه خواهند شد.

مدیرکل‬ منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد: از همه شرکت‌های حمل و نقل درخواست می‌شود قبل از صدور هرگونه مجوز حمل دام با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هماهنگی کنند.

گرشاسبی گفت: شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به صورت شبانه‏‬ روزی آماده پاسخگویی و دریافت گزارش‌های عموم مردم و مرتع داران در مورد تخلفات احتمالی از مقررات کوچ پاییزه در سطح استان بوشهر است.

کد مطلب 5593041

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