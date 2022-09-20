شکست پرسپولیس برابر فولاد در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پایتخت که خود را برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده می کنند، عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فولاد تن به شکست داد.

پرسپولیس در نیمه نخست دو، سه موقعیت خوب گلزنی داشت که نتوانست از آنها استفاده کند. در آغاز نیمه دوم، همه بازیکنان پرسپولیس تعویض شدند و ترکیب تیم را بازیکنان جوان تیم و اعضای تیم امید تشکیل دادند.

ترکیب پرسپولیس در نیمه دوم:

امیررضا رفیعی، ابوالفضل سلیمانی، جواد امیدی، محمد مهدی احمدی، علی بابایی، علی خمس آبادی، امید فهمی، امیر نوری، علی جودکی، علیرضا خدادادی و رضا فلاحتی

تک گل فولاد را علی قربانی در دقیقه ۸۵، با ضربه سر بعد از ارسال ایستگاهی به ثمر رساند.

پرسپولیس در این بازی ۹ بازیکن خود را در اختیار نداشت. امید عالیشاه، سعید صادقی و شیخ دیاباته به دلیل مصدومیت زیر نظر کادر پزشکی بودند و بازی نکردند.

بیرانوند، پورعلی‌گنجی، ترابی، سرلک، امیری و هنانوف، ملی‌پوشان پرسپولیس نیز در این بازی غایب بودند.