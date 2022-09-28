حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهپیمایی مردم علیه آشوبطلبان و اغتشاشگران، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه باعث میشود همه مسائل، توطئهها، فتنهها، مشکلات و تهدیدات حل و فصل شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهمترین پشتوانه انقلاب اسلامی، مردم هستند و این سرمایه بزرگ همیشه مورد تهدید دشمن بوده است و دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش میکنند این سرمایه را از انقلاب اسلامی بگیرند. اگر تلاش دشمنان جمهوری اسلامی به جایی نرسیده، به دلیل حضور پرشور مردم در صحنه است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم انقلاب را از خودشان میدانند و انقلاب اسلامی را از بدو پیروزی تاکنون با گوشت، پوست و استخوان خود مورد حمایت قرار دادند و باز هم حمایت خواهند کرد.
وی ادامه داد: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا این لحظه، تهدیدات دشمن گسترده، متنوع و بسیار زیاد بوده و قابل شمارش نیست. آن چیزی که باعث شده است ما تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و انقلاب اسلامی مسیرش را با قدرت و قوت بیشتری طی کند، حضور مردم در صحنه است.
پژمانفر ادامه داد: از آنجایی که دشمنان فهم لازم را از این مسائل ندارند، تصورشان بر این است که با ورود جنجالی، خرابکارانه و پرآسیب میتوانند مسیر را در کشور ما عوض کنند. مردم ما مانند یک موج خروشان زبالههایی را که روی سطح جامعه شکل گرفته است، پس میزنند و از سطح جامعه جمع میکنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در روزهای اخیر علیه کسانی که به دنبال آشوب و ناامنی در کشور بودند، به صحنه آمدند و نشان دادند که فقط حرفهای منطقی را میپذیرند. ممکن است مردم امروز انتقاداتی به مسئولان داشته باشند، اما زمانی که پای اصل انقلاب پیش میآید، مردم همه این مسائل را کنار میگذارند و به دشمن میگویند که با همه توان در مقابل آنان ایستادهاند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید قدردان حضور همیشگی و حماسی مردم باشند. علی رغم مشکلاتی چون بیکاری، تورم افسارگسیخته و مشکل مسکن، اما مردم ما انقلاب را از خودشان میدانند، پای انقلاب هستند و توانستند همه تهدیداتی را که علیه انقلاب اسلامی وجود دارد، تبدیل به فرصت کنند.
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