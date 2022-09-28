ساعت کاری ادارات مشهد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ترافیک خراسان رضوی با بیان این‌که ساعت کاری ادارات شهر مشهد برای خدمت‌رسانی به مردم از روز شنبه ۹ مهرماه تغییر می‌کند، اظهار کرد: به منظور کاهش بار ترافیک شهر مشهد، ساعت کاری ادارات تا پایان مهر ماه از ساعت هشت صبح آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، ساعت فعالیت بانک‌های استان ۶:۳۰ دقیقه، مدارس متوسطه ۷ صبح و مدارس ابتدایی از ساعت ۷:۳۰ دقیقه مشغول فعالیت خواهند بود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه لزوم کنترل ترافیک صبحگاهی به گونه‌ای که ضمن تقسیم عبور و مرور مردمی، شاهد ترافیک روان در سطح شهر مشهد باشیم، لازم است تا ملاحظاتی همچون مراجعات مردمی به ادارات و حضور دانش‌آموزان در مدارس نیز مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان این‌که برخی از خانواده‌ها با توجه به هزینه سرویس مدارس، قصد رساندن فرزندان خود به مدارس را دارند، افزود: این موضوع باعث افزایش ترافیک و در نهایت آلودگی بیشتر هوا خواهد بود و بر همین اساس آغاز فعالیت در ساعت‌های مختلف می‌تواند بار ترافیکی را کاهش دهد.