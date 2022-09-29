به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زلقی عصر پنجشنبه در آئین کلنگ زنی شهرک دامپروری ویرثق شهرستان نیر با بیان اینکه اعتبارات لازم برای گازرسانی به این منطقه نیز تأمین شده است، اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد شهرک دامپروری نیر تا پایان سالجاری و یا نهایتاً تا اوایل سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اختصاص ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه برای تکمیل زیرساخت این شهرک افزود: تاکنون باید ماشین آلات برای عملیات اجرایی در این زمین ساکن شده بودن و عملیات احداث شهرک دامپروری ویرثق، شروع میشد که به دلیل تأخیر ۱۹ ساله در اجرای پروژه رسماً از مردم شهرستان نیر عذرخواهی میکنیم.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور بیان کرد: تقریباً در هشتمین سالگرد ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی قرار داریم که ۳۱۵ شهرک در کشور وجود دارد و حدود ۴۰ هزار هکتار اراضی را در بر گرفته است.
زلقی با بیان اینکه حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار به صورت شهرکهای گلخانهای به بهرهبرداری رسیده است، افزود: احداث شهرکهای کشاورزی در کشور دیر اتفاق افتاد که اگر از اوایل انقلاب اتفاق میافتاد الان ما میتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
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