افزایش شمار تلفات انفجار کابل/۷۲ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی در افغانستان اعلام کرد که شمار تلفات انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در غرب کابل افزایش پیدا کرده است.

بنابر اعلام این منبع، شمار تلفات این انفجار تروریستی به ۳۲ کشته و ۴۰ زخمی رسیده است.

برخی منابع اعلام کردند که عامل انتحاری در این عملیات یک عضو گروه تروریستی داعش بوده است. همچنین اکثر کشته شدگان این حادثه تروریستی، از اقلیت هزاره شیعه در افغانستان بوده اند.

منابع محلی صبح امروز از وقوع یک عملیات تروریستی در پایتخت افغانستان خبر دادند که طی آن یک عامل انتحاری با منفجر کردن خود، به کشته و زخمی شدن دهها افغانی منجر شده است.

بنابراین گزارش، ای عملیات تروریستی در یک مرکز آموزشی در غرب کابل که مملو از حضور مردم بوده رخ داده است.

این انفجار در نزدیکی ورودی مسجد وزیر اکبر خان در فاصله نه چندان دور از منطقه سبز رخ داد.

این منطقه بسیار امن پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، نمایندگی‌های دیپلماتیک و نهادهای مهم بین‌المللی را در خود جای داده بود.