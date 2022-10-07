به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه همزمان با روز ملی عشایر و روستا در آیین شکرانه تحقق ۳۰۰ هزار اشتغال در روستا و بهره‌برداری از ۱۲ هزار طرح اقتصادی و زیرساختی روستایی، ضمن تقدیر از اقدامات عظیم و ارزشمند انجام شده در توسعه اقتصاد روستایی گفت: این اقدامات از جمله احداث ۲۵۰۰ کیلومتر راه و بهره‌برداری از ۱۱۷ هزار واحد مسکونی روستایی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و پشتوانه مهمی برای اقدامات دولت در آینده خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه افزود: با وجود اینکه امروز در روستاها آب، برق، مدرسه و خانه بهداشت فراهم شده اما همچنان شاهد مهاجرت روستانشینان هستیم چرا که اقتصاد روستایی را به صرفه نمی‌بینند.

رئیسی هدف گذاری شعار «روستای مولد دانش پایه» را راه حل این مشکل دانست و گفت: تجمیع سبک زندگی ارزشمند عشایر و روستاییان با علم و دانش روز، زنجیره تولید کاملی را شکل می دهد که به ارتقای تولیدات دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر منجر خواهد شد و وقتی ارزش محصول افزایش یافت و سود آن عاید کشاورزان شد، مهاجرت معکوس روستاییان را بدنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به تشکیل «شورای عالی جهادسازندگی» در دولت سیزدهم برای حمایت از اقدامات و فعالیت‌های گروه‌های جهادی و همچنین فعال‌سازی اقتصاد روستایی، گفت: ظرفیت‌هایی که در روستا وجود دارد، ظرفیت‌های کمی نیست و این ظرفیت‌ها با سیاستگذاری یکپارچه، نگاه به اولویت‌ها و همچنین آمایش سرزمینی مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.

رئیسی همچنین راه‌اندازی سامانه ترسیم وضعیت روستاهای کشور را اقدامی ارزشمند در جهت آگاه ساختن مسئولان از وضعیت جامعه روستایی کشور دانست و افزود: وجود ساز و کاری برای نظارت بر امور روستا یک ضرورت است تا مسئولان، مشکلات روستا را به صورت لحظه‌ای رصد کنند. این امر می‌تواند به ایجاد توازن در تخصیص اعتبارات روستایی منجر شود.

رئیس جمهور در ادامه آداب و فرهنگ روستایی از جمله توجه به دگرخواهی در پرتو خداخواهی را بسیار ارزشمند توصیف و تصریح کرد: این اصالت‌های فرهنگی باید همواره پاس داشته شود. این فقط اقتصاد روستایی نیست که اهمیت دارد، بلکه دین، آداب، رسوم و فرهنگ کار و تلاش، سختکوشی و پاکدستی روستائیان نیز باید حفظ و تقویت شده و گسترش یابد.

رئیسی همچنین به اهمیت بهره‌برداری از معادن در توسعه روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: فعال‌سازی معادن تعطیل و نیمه تعطیل در دستور کار دولت بوده و در این زمینه تأکید شده است بخشی از عواید معادن برای آبادانی روستاهای همان منطقه تخصیص داده شود.

رئیس جمهور همچنین طرح جامع تأمین اجتماعی و بیمه عشایر و روستائیان را از طرح‌های مهم دولت در حمایت از جامعه عشایری و روستایی کشور دانست و خاطرنشان کرد: استانداران حمایت از روستائیان و عشایر را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

رئیس جمهور تنوع قومی در کشور را یک فرصت و نقطه قوت برای جمهوری اسلامی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دشمن وقتی می بیند با وجود همه تحریم‌ها امروز ۳۰۰ هزار شغل و ۱۲ هزار طرح فقط در روستاها ایجاد و راه‌اندازی شده و صنایع تولیدی غیرفعال یا نیمه فعال به چرخه تولید بازگشته‌اند، به فکر توطئه علیه کشور می افتد.

رئیسی در ادامه با اشاره به دیدارهای اخیر خود با سران کشورهای مختلف گفت: در بیشتر این دیدارها سران کشورها به صراحت اعلام می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های شدید به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده است.

رئیس جمهور وحدت و انسجام ملی را نیاز ضروری برای مقابله با توطئه‌های دشمن علیه ملت و کشور دانست و تأکید کرد: با وجود همه تلاش‌های بدخواهان و بداندیشان، مردمان قوی و سختکوش ایران اسلامی با اتحاد و انسجام از مشکلات پیش رو عبور خواهند کرد.

رئیسی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب تحت عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین»، تولید دانش‌بنیان را راهبرد نجات‌بخش کشور دانست و بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بویژه در زمینه تقویت و ارتقای سطح تولید در روستاها و نیز کارآمدسازی نظام اداری کشور تأکید کرد.

رئیس جمهور در ابتدای این مراسم از نمایشگاه دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد روستا، بویژه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های مختلف از جمله تولیدات کودهای آلی، خدمات کشاورزی پهپادی، بیوتکنوژیک گیاهی، تولید و پشتیبانی صنایع دستی، گلخانه‌های تولید بذر، سامانه‌های هوشمند جلوگیری از سرمازدگی باغ‌ها، دستگاه‌های انجماد مواد غذایی، پرورش حشرات مفید زیستی و طرح الگوی کشت متعادل و پایدار بازدید کرد.

پیش از سخنان حجت الاسلام رئیسی، سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، در سخنانی گزارشی از دستاوردهای دولت در زمینه توسعه و تعمیق اقتصاد روستائی و به ویژه روند اجرای ۱۲ هزار طرح عمرانی و ایجاد ۳۰۰ هزار شغل پایدار در روستاها ارائه کرد. همچنین رئیس جمهور در ارتباط تصویری با استانداران سراسر کشور، دستور آغاز رسمی بهره‌برداری از این ۱۲ هزار طرح عمرانی را صادر کرد.