امام جمعه بم: هدف دشمن از پیشنهاد سازش انحراف جامعه از اصول است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر بم با اشاره به اهمیت حفظ سرمایههای معنوی در جامعه اسلامی اظهار کرد: تقوا و مداومت بر عبادت، سرمایهای است که در سایه نماز و دعا به دست میآید؛ شیطان و ایادی او همواره در کمین هستند تا این سرمایههای عظیم را از دست مؤمنین خارج کنند.
منافقین؛ پیادهنظامِ جنگ نرم علیه رهبری دینی
امام جمعه بم با تأکید بر اینکه در هر جامعهای همواره جریان نفاق وجود دارد، افزود: طبق تعابیر قرآنی، منافقین پیاده نظام کفر هستند که همواره سعی دارند نقاط قوت جامعه اسلامی را شناسایی کرده و با هجمه به آنها، لشکر اسلام را تضعیف کنند.
وی گفت: این جریان همواره در تلاش است تا با نفوذ در اذهان عمومی، بر دیدگاههای رهبری دینی جامعه تأثیر بگذارد و نظرات منحرف خود را به حاکمیت تحمیل کند.
دهقانی، تصریح کرد: زمانی که جامعه از مسیر صحیح خود فاصله بگیرد و نسبت به اصول دینی بیتفاوت شود، عملاً به خوراکی برای جریان نفاق و کفار تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: در این شرایط، دشمن موفق میشود با تحمیل نظرات خود، جامعه را حتی علیه رهبر دینی که در حال تلاش برای حفظ مصلحت اسلام است، تحریک کند.
درسهای تاریخی صلح امام حسن (ع) برای امروز
حجتالاسلام دهقانی، با یادآوری دوران امامت امام حسن مجتبی (ع)، گفت: نمونه بارز این دستکاری در اذهان عمومی، دوران معاویه است و تبلیغات گسترده دستگاه تبلیغاتی بنیامیه چنان بر افکار عمومی تأثیر گذاشت که امام (ع) برای حفظ اصل اسلام، مجبور به پذیرش شرایط صلح شدند؛ در حالی که همین جامعه، پس از انحراف از مسیر حق، امام خود را نیز مورد توبیخ و انتقاد قرار میداد.
هشدار نسبت به عادیسازی جنایات استکبار
امام جمعه بم در بخش دیگری از سخنان خود به استراتژیهای نفوذ دشمن اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای سازشکارانهای که توسط دشمنان مطرح میشود، دارای چند خصلت خطرناک دور کردن جامعه از اصول بنیادین خود، و ایجاد اعتماد کاذب می باشد.
وی ادامه داد: هدف دیگر دشمن، فریبِ عادیسازی جنایات بزرگ آمریکا است و دشمن میخواهد جنایات هولناک خود، از شهادت سرداران شهید گرفته تا کشتار بیگناهان و زنان و کودکان را از حافظه تاریخی ملتها پاک کند.
حجتالاسلام دهقانی، خاطرنشان کرد: هشداری که باید جدی گرفته شود این است که آرامشی که به قیمت فراموشی خون شهدا و نادیده گرفتن جنایات دشمن به دست بیاید، آرامشی موقت، فریبنده و بسیار کوتاه است و ملت ایران با حضور در میدان و پایبندی به آرمانهای انقلاب، اجازه نخواهند داد این انحرافات فکری و سیاسی در جامعه ریشه بدواند
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه بم، با اشاره به حواشی اخیر در بیمارستان این شهرستان خطاب به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: مسئولین دانشگاه علوم پزشکی باید نسبت به افکار عمومی مردم شریف بم پاسخگو باشند و بهویژه پس از اعلام نتایج پزشکی قانونی، مردم به شدت منتظر اقدام قاطع و شفاف هستند و نباید اجازه داد زمان، غبار فراموشی بر این مطالبات بنشاند.
تعلل در پاسخگویی، پذیرفتنی نیست
امام جمعه بم با تأکید بر اینکه تنشهای اجتماعی ناشی از این مسائل نیازمند مدیریت فوری است، گفت: مردم دیگر تعلل و وقتکشی را نمیپذیرند؛ مدیران باید از ملاحظه کاریهای بی جا و توجیههای غیرمنطقی دست بردارن؛ زیرا وقتی مسئولی ذائقه مردم را نشناسد، نمیداند چگونه با آنها سخن بگوید و چگونه برای نیازهای جامعه برنامهریزی کند، لذا این فاصله میان مردم و مسئولین ایجاد میشود.
وی افزود: رسالت اصلی مدیران این است که با «مردمشناسی» دقیق، نقاط گسست بین جامعه و بدنه مدیریتی را شناسایی و ترمیم کنند و برنامهریزیها باید بر اساس ذائقه جامعه و نیازهای واقعی مردم باشد.
الگوی مدیریت اسلامی؛ صراحت در بیان حق
حجتالاسلام دهقانی، با یادآوری سبک مدیریتی چهرههای تراز انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مسئولین باید از جنس مردم باشند و حضرت امام (ره) در وصف مرحوم آیتالله طالقانی فرمودند که زبان او مانند «شمشیر مالکاشتر» بود؛ چرا که در دفاع از حق و مطالبهگری اجتماعی، هیچ ملاحظه و تعارفی با کسی نداشت و تنها رضایت الهی را در نظر میگرفت.
وی گفت: چنین مدیرانی نه از دشمن واهمه دارند و نه درگیر مصلحتاندیشیهای شخصی و جناحی هستند.
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