حدود ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی حذف تعرفه واردات روغن و دانه‌های روغنی اظهار کرد: تقریباً ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور وارد می‌شود و با وجود دو دهه شعار خودکفایی و خوداتکایی در کالای اساسی به شدت وابستگی داریم.

وی با بیان بحث اصلاح الگوی مصرف روغن یکی از مباحثی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، تصریح کرد: مصرف روغن در کشور در حدود دو برابر متوسط سرانه جهانی است در حالی که مصرف زیاد آن عوارضی هم در بدن باقی خواهد گذاشت.

نماینده مردم کرج در مجلس بیان کرد: بر این اساس باید در راستای اصلاح الگوی مصرف روغن اقدام جدی صورت گیرد به ویژه اینکه باید سلامت و بهداشت ناشی از مصرف بی رویه این مسئله در نظر گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تعرفه وارداتی روغن برای تنظیم بازار داخلی است، گفت: در صورتی که از تولیدکننده داخلی حمایت کافی صورت نگیرد، علاوه بر عدم دسترسی به خودکفایی و خوداتکایی، میزان وابستگی در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید در تصمیم گیری‌ها جوانب کار سنجیده شود؛ خاطرنشان کرد: حذف تعرفه وارداتی روغن به نفع کدام قشر است، تولید کننده، مصرف کننده یا عده‌ای دیگر...

عباسی با تاکید بر اینکه صفر شدن تعرفه واردات روغن هیچ کمکی به تولید داخل نخواهد کرد، گفت: از وزارت جهاد کشاورزی به خاطر عدم حمایت کافی در زمینه روغن گلایه‌مند هستیم، نمی‌دانیم چرا وقتی قیمت دانه‌های روغنی مطرح می‌شود عده‌ای نسبت به آن آلرژی پیدا می‌کنند. حتی قیمت کلزای تولید داخل نیز هنوز تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در اول سال بحث حمایت از کالاهای اساسی را مطرح کردند، تصریح کرد: ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی تنها گندم را کالای اساسی می‌داند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس متذکر شد: ۴ میلیارد دلار سالانه واردات روغن به کشور انجام می‌شود. حرکت و حمایت خاصی که نسبت به دولت‌های قبل معنادار باشد، نمی‌بینم و این جای گلایه دارد و اعتقاد داریم اگر تعرفه برداشته شود هیچ مشکلی حل و روغن نیز ارزان نخواهد شد.

وی متذکر شد: ریشه اصلی نابسامانی در حوزه روغن به مصائل مدیریتی بازمی‌گردد که باید طی یک برنامه‌ریزی مدون حل شود.