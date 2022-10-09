راهکار نماینده پارلمان عراق برای تامین امنیت اقلیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، «عارف الحمامی» نماینده پارلمان عراق پیشنهاد جدیدی برای حل بحران حضور گروه های تروریستی و تجزیه ‌طلب در اقلیم کردستان عراق مطرح کرد.

وی اظهار داشت: با اقدامات پارلمان، به حضور گروه های مسلح حاضر در خاک عراق پایان داده خواهد شد؛ چرا که این موضوع توجیهی برای حمله به عراق از سوی کشورهای همسایه شده است.

نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه چنین اقدامی، سرآغاز پایان بخشیدن به حملات به خاک عراق خواهد بود، تأکید کرد که اقلیم کردستان عراق، جولانگاه گروههای مسلح است.

الحمامی عنوان کرد: کشورهای همسایه عراق خواستار حفظ امنیت ملی خود هستند، بنابراین باید پ.ک.ک و گروه های مسلح از این کشور دور شوند.

وی با بیان اینکه روابط عراق با همسایگان خود، قطع نشده است، درباره نگرانی های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه هم گفت که این کشورها تأکید دارند که منطقه کردستان، سکویی برای اقدامات تروریستی است.

نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: عراق از طریق مذاکره، بحث و بررسی و فهم علل و توجیهات، می ‌تواند از انجام حملات مکرر جلوگیری کند؛ زیرا ایران و ترکیه بر حضور گروه های تروریستی مسلح در خاک عراق تأکید دارند و این مسئله را علت حملات خود مطرح می‌ کنند.