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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

از سوی سازمان دارالقرآن؛

بانک اطلاعات مؤسسات و خانه‌های قرآن منتشر شد

بانک اطلاعات مؤسسات و خانه‌های قرآن منتشر شد

بانک اطلاعات مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآن و عترت از سوی سازمان دارالقرآن وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک اطلاعات مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآن و عترت تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

پیش از این و براساس اعلام مسئولان سازمان دارالقرآن الکریم، بالغ بر دو هزار مؤسسه و بیش از هشت هزار و ۵۰۰ خانه قرآن و عترت با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور فعال هستند.

آماری که در این دو فایل اکسل توسط سازمان دارالقرآن الکریم منتشر شده است چیزی بالغ بر پنج هزار خانه قرآن و عترت را نشان می‌دهد و در بخش مؤسسات نیز چیزی بالغ بر هزار و ۸۰۰ مورد از اطلاعاتشان قابل دسترس قرار گرفته است.

بانک اطلاعات مؤسسات قرآنی

بانک اطلاعات خانه‌های قرآن و عترت

کد مطلب 5609868

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