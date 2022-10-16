نهادهای انقلاب نهضتی برای واگذاری کارها به مردم راه اندازی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (یکشنبه) در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت به نقش برجسته نهادهای انقلاب اسلامی در فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور اشاره و خاطر نشان کرد: البته نهادهای انقلاب اسلامی در گذشته نیز نقش آفرین بوده‌اند اما امروز سامان فرآیندی پیدا کرده و به الگوهایی در کشور تبدیل شده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور قدرت ریسک پذیری، تصمیم گیری، اعتماد به نفس و تقید را از ویژگی‌های مدیران برآمده از نهادهای انقلابی برشمرد و گفت: در بدنه این مجموعه‌ها، نیروهایی فرهیخته، ارزشمند، دانا، مدیر و کارا شکل گرفته و صمیمیت، صداقت و برادری در میان آنها حاکم است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت خاطر نشان کرد: چنین فرآیندی در هشتاد کشور دنیا نیز راه اندازی شده چرا که آثار بسیار مهمی دارد و امکان مقایسه عملکردها را هم برای خود دستگاه‌ها و هم برای دستگاه‌های مشابه فراهم می‌کند.

مخبر در ادامه با بیان اینکه امروز کشور به لحاظ شاخص‌ها رو به بهبود قرار دارد تصریح کرد: امروز شاهد اصلاح در تورم، پایه پولی، نقدینگی، سرمایه گذاری و ناترازی دارایی‌های دولت و بانک‌ها هستیم و دیپلماسی کشور نیز به نقطه بسیار خوبی رسیده است به نحوی که در سفر اخیرم به روسیه که برای شرکت در مجمع اقتصادی خزر انجام شد، هر پیشنهادی که از سوی جمهوری اسلامی در خصوص قراردادها، پیمان‌های پولی و سرمایه گذاری مطرح کردیم، از سوی مقامات کشورهای شرکت کننده مورد استقبال قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در کشور گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی دو موضوع اصلی نهفته است که یکی تاسیسی و ایجادی و دیگری در خصوص واگذاری بوده که مورد اول تقریباً مورد فراموشی قرار گرفته و در مورد دوم نیز به درستی عمل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات کشور صرفاً توسط دولت و با سرمایه‌های دولتی میسر نیست، افزود: نهادهای انقلاب اسلامی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی نسبت به سرمایه گذاری در کشور اقدام کنند و این امر مهم توسط نهادهای انقلابی امکان پذیر است چرا که مردم به این نهادها اعتماد دارند.

مخبر با یادآوری اینکه در طول دولت‌های گذشته، نهادهای انقلاب اسلامی همواره کمک حال دولت‌ها بوده‌اند، گفت: امروز در دولت سیزدهم، رئیس جمهور نگاه ویژه ای به این نهادها دارد و انتظار داریم که این نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آنها برای خود مأموریتی مهم در نظر بگیرند و در عرصه‌های اقتصادی گام‌های بلندتر و مهمتری بردارند.