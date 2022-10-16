اغماض در برخورد با آشوب و اغتشاش نداریم/مسئله غرب ایران مقتدر است

حجت‌الاسلام علی موحدی راد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: الحمدلله با وجود مردم بصیر، فهیم و خوب و با تقوای خراسان جنوبی از نظر شرکت در اغتشاشات، تخریب، تحریق و ایجاد ضرب و جرح در قضایا و حوادث اخیر، کمترین آمار را در سطح کشور داریم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: ما جز استان‌های بی‌حاشیه و بدون مشکل هستیم و بابت این همدلی و همبستگی این مردم خوب و فهیم خراسان جنوبی خدا را شاکر هستیم.

موحدی راد با اشاره به اینکه با توجه شرایط اخیر نیاز به ساماندهی فضای مجازی وجود دارد، گفت: افرادی در آن طرف مرزها با دلارهای سعودی و با فریب و نیرنگ برخی جوانان بی‌اطلاع را ترغیب و تشویق می‌کند تا داخل کوچه و بازار و سطح شهرها دست به اقداماتی بزنند که برای نظام جمهوری اسلامی هزینه داشته باشد.

وی افزود: امروزه دشمنان اسلام و کشور که قیافه حق به جانب گرفته و مدعی زن، زندگی و آزادی هستند، دستان خودشان به خون کودکان و زنان مظلوم و بی گناه در فلسطین، افغانستان، سوریه، یمن و سایر نقاط دنیا آلوده است.

دوگانگی غرب در مورد حجاب

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با طرح این سوال که مگر حجاب و اسلام در عربستان و سایر کشورهای مسلمان نیست، گفت: این مسائل در آن کشورها حتی شدیدتر است پس آنها نه با حجاب و قرآن بلکه ایران مقتدر و پیشرفته مشکل دارند.

موحدی راد ادامه‌داد: اگر کشوری مسلمان و زنانش حجاب داشته باشند، اما اسلامشان امریکایی باشد آن را می‌ستایند.

وی اظهار کرد: در کشورهای غربی و اروپایی شخصیت‌های هنری و سیاسی و ورزشی حق ندارد بی‌حساب و کتاب حرف بزنند چرا که اگر براساس اظهارات و رفتار آنها هرگونه آسیبی به امنیت کشور وارد بشود، قطعاً باید پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: حتی در مسائل اقتصادی چنانچه با شرکت‌هایی قرارداد منعقد کنند تا کالاهای آن شرکت‌ها را تبلیغ کنند اگر خلاف آن اقدامی انجام دهند، تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

موحدی راد گفت: مشکلات اقتصادی که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم ثمره تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و دولت‌های غربی و بعضی موارد هم بی‌تدبیری برخی از مدیران است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

وی افزود: آنچه که امروز می‌بینیم بحث اعتراض نیست، بلکه اغتشاش و تخریب اموال مردم و بیت المال و پیاده سازی شعارهایی که ضدانقلاب و معاندین اسلام اسرائیل و آمریکا می‌دهند مطرح است.

این رفتارها اسمش اعتراض نیست

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: این موارد دیگر اعتراض نیست و در همین راستا آن جوان عزیزی داخل کوچه و بازار می‌آید باید حواسش باشد که این اعتراض به گرانی و پلیس و رفتار برخی از مدیران نیست.

موحدی راد افزود: بلکه این گام برداشتن در راستای رسیدن به اهداف صهیونیست‌ها و معاندین و ضد انقلاب است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دیگر وضعیت برای همه مردم روشن شده است، بیان کرد: افرادی که امروز داخل خیابان اغتشاش کنند دیگر نمی‌توانند بگویند که ما نمی‌دانستیم این اقدام ما علیه نظام و در راستای براندازی است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در این راستا چنانچه هر متهمی را در این ایام دستگیر کنیم، قطعاً تا صدور حکم آزاد نخواهد نشده و مجازات سنگینی را هم در بر خواهد داشت.

موحدی راد گفت: روزهای ابتدایی اغتشاشات افراد فریب خورده و یا براساس یکسری هیجانات و شور جوانی داخل خیابان، کوچه و بازار آمدند لذا با نگاه اغماض رفتارکردیم و حتی پرونده قضائی درست نکردیم.

وی افزود: اما افرادی که در این مقطع زمانی وارد این عرصه‌ها می‌شوند، آگاهانه و در راستای اهداف دشمن بوده و قطعاً دستگاه قضائی با قدرت، شدت، سرعت و دقت به جرم آنان رسیدگی خواهد کرد.

کمک به اغتشاش در بستر فضای مجازی ممنوع

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: افرادی که یک سری مطالب را در فضای مجازی منتشر کردند تا به اغتشاشات کمک کنند، به دستگاه قضائی دعوت می‌شوند و ارشادات لازم صورت می‌گیرد.

موحدی راد گفت: اگر این افراد توجیه شدند و از ادامه اقدامات مخرب و سو خود صرف‌نظر کردند، یقیناً ما هم با نگاه اغماض از محکومیت و مجازات آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

وی ادامه داد: ولی اگر بخواهند ادامه کارشان را داشته و یا اصرار بر این اقدام از آنها دیده شود قطعاً پرونده قضائی برای آنها تشکیل خواهد شد.