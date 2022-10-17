وهاب اصل رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه تحقیقاتی که در طی دوران پاندمی کووید ۱۹ انجام شد، نشان می‌دهند بیش از ۳۰ درصد جمعیت استرس شدید، بیش از ۳۱ درصد اضطراب بیماری و در حدود ۳۴ درصد افسردگی را تجربه کردند.

وی ادامه داد: اکنون در جوامع به این موارد توجه بیشتری می‌شود در بررسی که در کشور ما انجام شد، به این نتیجه رسیدیم اضطراب جامعه بالا است چراکه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حمایتی پایین است.

وی افزود: مطالعه دیگر نیز نشان داد حدود ۲۹ درصد اختلالات روان پزشکی در این مدت شایع بوده است در حالی که پیش از آن، این مقدار در محدوده ۲۳ درصد بود؛ بنابراین احتمال می‌دادیم پس از کرونا شیوع اختلالات روان پزشکی، افکار خود آسیب رسان، مصرف مواد، ابتلاء به بیماری‌های اضطراب چون وسواس، پنیک و اضطراب اجتماعی افزایش یابد.

رحیمی خاطرنشان کرد: خشونت و بد رفتارهایی درون خانواده شکل گرفت و اثرات آن پایدار ماند یا مشکلاتی که در حوزه ترس از بیماری، وسواس و از این قبیل شیوع پیدا کرد همچنین در روابط درون خانواده و اجتماعی نیز مشکلاتی ایجاد شد.

وی گفت: باید به سلامت روان و به‌زیستی مردم توجه کنیم غربالگری، مراقبت از بیماری‌های شایع، افزایش دسترسی به خدمات مشاوره و شناساندن سامانه ۴۰۳۰ و ارزیابی آن از اقدامات معاونت بهداشت در دوران پساکرونا است.

وی اضافه کرد: مشکل اساسی در غربالگری و مراقبت بیماران روان پزشکی انگ و لقبی است که از طریق جمع یا برخی از مردم که مطلع نیستند، اتفاق می‌افتد و سبب خود سانسوری شده و فرد با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و در خود فرو می‌برد و در نهایت بیماری در او ریشه می‌دواند.

مدیر گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز یادآور شد: بخش اعظمی از افرادی که مبتلا به بیماری‌های روان پزشکی هستند، به خدمات سلامت روان مراجعه نکرده و از این خدمات استفاده نمی‌کنند، آنها مورد پیش داوری غیر مواجه قرار گرفته و در نهایت موجب غفلت از سلامت روان بخش اعظمی از جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: طی آخرین پیمایش‌ها به ازای هر چهار نفر یک فرد به مشکلات روان مبتلا است که موجب می‌شود ارتباطات فرد کاهش یابد و در فرآیند تشخیص و درمان قرار نگیرد؛ بنابراین بیماری سخت‌تر و کارکرد بیمار کمتر می‌شود.

وی همچنین متذکر شد: بنابه شاخص دالی راندمان یک فرد از بدو تولد تا مرگ باید ۷۰ درصد باشد، وقتی به هر دلیلی اثربخشی و کارایی او از مسیر طبیعی منحرف می‌شود، یک باری را تحت عنوان بار بیماری به جامعه تحمیل می‌کند که تحقیق کردند بیشترین بار، بار بیماری‌های روانی است.

رحیمی در ادامه بیان کرد: باید رنج سنی افرادی که در معرض مشکل هستند را در نظر بگیریم، بیماری روانی از آستانه بلوغ خود را نشان می‌دهد و تأثیرات خود را بر فرد می‌گذارد؛ گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال بیشترین جمعیت را در این مجموعه به خود اختصاص می‌دهند و بار مشکلات آنها بیشتر است.

وی گفت: انگ زدایی یکی از مطالبه‌های جدی است که باید در جوامع ما انجام شود، باید به افراد آموزش دهیم و عادی سازی کنیم؛ باید بدانیم امکان دارد این علائم در هر فردی ایجاد شود، چنین القاب و برچسب‌هایی موجب افزایش جمعیت بیماران روانی نابرخوردار از سلامت می‌شود، باید اطلاعات و باورهای افراد اصلاح شود.

وی اظهار کرد: سیاست‌های ناعادلانه که دنیا بر علیه ما شکل داده و برخی مشکلات داخلی و سیستم مدیریت اجتماعی موجب شد تا وضعیت سلامت روان جامعه ما آبستن یک سری مشکلاتی شود، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نشاط، امید، همگرایی و رفاه اجتماعی وجود ندارد و در حوزه سلامت روان اثر نامطلوبی می‌گذارد؛ بنابراین سلامت روان نیازمند مراقبت اورژانسی است.

مدیر گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان تاکید کرد: ۷۰ درصد افرادی که در آذربایجان شرقی به مراکز سلامت مراجعه کردند را ارزیابی کردیم، ۲۱۰ هزار نفر دارای اختلالات روانی بودند که حدود شش درصد جمعیت استان را شامل می‌شود و بیشترین مشکلات آنها اضطراب و افسردگی بود، ۵۲ درصد افسردگی و ۲۰ درصد اضطراب داشتند که اگر افراد همکاری کرده و مشکل خود را بازگویی می‌کردند، عدد به ۲۳۰ هزار می‌رسید.