به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تحریم‌های به اصطلاح حقوق بشری علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی، با انتشار توییتی نوشت: در حالی که اتحادیه اروپا حقوق میلیون‌ها ایرانی را در اثر اجرای تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه رژیم آمریکا بطور گسترده نقض کرده و به تروریست‌هایی که دستشان به خون ۱۷۰۰۰ ایرانی بی گناه آلوده است، پناه داده و از آنها حمایت می‌کند، متأسفانه ژست حمایت از حقوق بشر به خود گرفته و حافظان امنیت مردم ایران در برابر اغتشاشات مورد حمایت غرب را تحریم می‌کند!