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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۲

غریب آبادی مطرح کرد؛

ژست حمایت از حقوق بشر از سوی حامیان تروریست‌ها

ژست حمایت از حقوق بشر از سوی حامیان تروریست‌ها

دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به اقدام تحریمی اتحادیه اروپا،گفت:متاسفانه حامیان تروریست ها،ژست حمایت از حقوق بشر به خود گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تحریم‌های به اصطلاح حقوق بشری علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی، با انتشار توییتی نوشت: در حالی که اتحادیه اروپا حقوق میلیون‌ها ایرانی را در اثر اجرای تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه رژیم آمریکا بطور گسترده نقض کرده و به تروریست‌هایی که دستشان به خون ۱۷۰۰۰ ایرانی بی گناه آلوده است، پناه داده و از آنها حمایت می‌کند، متأسفانه ژست حمایت از حقوق بشر به خود گرفته و حافظان امنیت مردم ایران در برابر اغتشاشات مورد حمایت غرب را تحریم می‌کند!

کد مطلب 5611344

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