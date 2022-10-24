آموزش در مناطق محروم باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در همایش اقدامات انجام شده برای ۲۰۲۰ محله کم برخوردار که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: ویژگی این طرح این است که مدل دارد و این بسیار اهمیت دارد. یکی از مشکلات ما در طرح‌ها و رسیدن به اهدافمان این است که نمی‌دانیم با چه الگو و مکانیزمی به سمت هدف خود حرکت کنیم.

وی عنوان کرد: وقتی الگو نداشته باشیم از جای شروع می‌کنیم و از جای دیگر سر در می‌آوریم. نداشتن مدل منجر به شناخته نشدن و شناسایی نشدن ظرفیت‌ها می‌شود و در نهایت هدف محقق نخواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: نکته دوم بحث روش است. روش جهادی حرکت کردن یک ویژگی‌هایی برای خدمت دادن و خدمت گرفتن به همراه دارد و بارزترین آن از خودگذشتگی است. خوشبختانه با تشکیلاتی که شکل گرفت یکی از ویژگی‌هایش در تعریف و اجرا و به کارگیری نیروها همین مسأله است.

مخبر تصریح کرد: نکته آخر اینکه توجه به این مسأله یک کار بر زمین مانده بود. ما فکر می‌کنیم کارخانه فولاد و کارخانه فلان چیز برای کشور دارایی محسوب می‌شود در صورتی که نیروی انسانی دارایی ما محسوب می‌شود.

وی گفت: نیروی انسانی سرمایه عظیمی است که با غفلت از آن خودمان ضرر می‌کنیم. هر فردی که روی زمین راه می‌رود یک سرمایه است. هر کدام از افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند استعداد رئیس‌جمهور شدن، وزیر شدن، پرفسور شدن و … را دارند. بخش زیادی از رتبه‌های برتر کنکور از مناطق محروم هستند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: عمده بزرگان ما از مکان‌هایی برخواسته اند که اصلاً قابل تصور نیست. بارز کردن استعداد یابی در مناطق محروم مطلب مهمی است که به نظر من باید مورد توجه قرار گیرد.

مخبر در پایان خاطرنشان کرد: مسأله آموزش در این مناطق را نیز باید جدی بگیریم. ان شاءالله با همت دولت و سایر نهادها این نقیصه رفع شود.