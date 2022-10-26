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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۷

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مقرر شد؛

اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها برای جلوگیری از رشد اجاره‌بها

اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها برای جلوگیری از رشد اجاره‌بها

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیر مجاز اجاره‌بها در تابستان، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه شب به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، موضوع تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خرد و صنعتی مطرح و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با افزایش سرمایه بانک کشاورزی به منظور تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات به کشاورزان و دامداران موافقت کرد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع کسری منابع تبصره ۱۴ بودجه را بررسی و مقرر کرد کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور ضمن بررسی فوری موضوع، راهکار پیشنهادی نهایی را برای تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جبران کسری این تبصره به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

کد مطلب 5617257

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جایزه بدید به مسولش خیلی عملکرد خوب داشته آفرین

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