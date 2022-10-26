به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه شب به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، موضوع تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خرد و صنعتی مطرح و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با افزایش سرمایه بانک کشاورزی به منظور تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات به کشاورزان و دامداران موافقت کرد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع کسری منابع تبصره ۱۴ بودجه را بررسی و مقرر کرد کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور ضمن بررسی فوری موضوع، راهکار پیشنهادی نهایی را برای تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جبران کسری این تبصره به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.