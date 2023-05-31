چرا پیمان دفاعی واشنگتن-ریاض به تقویت روابط امنیتی منجر نشده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی «War on the Rocks» در مطلبی دلایل عدم تقویت روابط امنیتی میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا را حتی در صورت امضای پیمان دفاعی میان این دو کشور، مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

این وبگاه آمریکایی در مطلب خود نوشت: پس از چندین سال تنش، رهبران دو کشور از تمایل خود به برقراری روابط قوی‌تر میان دو طرف سخن گفته‌اند؛ اما تقویت روابط میان واشنگتن و ریاض، نیازمند اراده سیاسی دو کشور و اتخاذ راهبردهای قابل اجرا از سوی دو طرف است.

این وبگاه آمریکایی ادعا کرد: نقشه راهی که دو طرف ترسیم کرده‌اند، حاوی عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و «اسرائیل» در مقابل بررسی درخواست ریاض مبنی بر امضای پیمان دفاعی میان عربستان و آمریکا و همچنین حمایت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای عربستان، از سوی آمریکا است.

بر اساس مطلبی که این رسانه آمریکایی منتشر کرده است، دولت بایدن در ۶ یا ۷ ماه آتی و پیش از اوج‌گرفتن کمپین‌های انتخاباتی، به سوی انجام تمام یا بخشی از این قرارداد گام خواهد برداشت.

این وبگاه آمریکایی نوشت: اتخاذ این سیاست، اشتباهی بزرگ خواهد بود؛ چراکه هم‌پیمانی با عربستان سعودی برای آمریکا از نظر سیاسی، حقیقی و از نظر راهبردی، عاقلانه نخواهد بود.

در ادامه این مطلب آمده است: رئیس جمهور آمریکا چه دموکرات باشد و چه جمهوری‌خواه، قانع‌کردن دولت در خصوص هم‌پیمانی با ریاض برای وی سخت خواهد بود؛ چه رسد به کنگره و مردم آمریکا؛ زیرا مردم آمریکا، به دلیل پادشاهی بودن نظام حکمرانی عربستان، با این کشور احساس هم‌گرایی نمی‌کنند.

همچنین، War on the Rocks هم‌پیمانی واشنگتن با ریاض را گذر از هم‌پیمانان دموکراتیک‌تر و راهبردی‌تری چون تایوان برشمرد و نوشت: عربستان سعودی نمی‌تواند از پس تعهدات پیمان امنیتی با آمریکا بربیاید و در حقیقت نیازی هم به چنین پیمانی ندارد.

این وبگاه آمریکایی در پایان مطلب خود نوشت: چیزی که آمریکا و عربستان در حال حاضر به آن نیاز دارند، افزایش همکاری‌های امنیتی میان دو طرف، همراه با پشتیبانی نظامی جدید از سوی آمریکا به مرکزیت عربستان سعودی است که شامل تأسیس یک دفتر همکاری‌های امنیتی و پایگاه پشتیبانی رو به توسعه باشد.