سخنگوی طالبان بر حمایت از مقاومت فلسطین تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آواپرس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دیدارش با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تصویری منتشر کرد.

سخنگوی طالبان افغانستان در دیدار با اسماعیل هنیه تاکید کرد که طالبان از ملت و مقاومت فلسطین حمایت می‌کند.

ذبیح الله مجاهد با اشاره به اینکه دو طرف در این دیدار درباره تحولات اخیر فلسطین و افغانستان گفتگو کردند، افزود: حکومت طالبان افغانستان قضیه فلسطین را قضیه تمام امت اسلامی دانسته و از فلسطینی‌ها حمایت می‌کند.

سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در توئیت خود به محل برگزاری این ملاقات اشاره نکرده است. اما با توجه به سفر اخیر وی به ترکیه، به نظر می‌رسد این ملاقات در ترکیه انجام شده باشد.

گفتنی است اعلام حمایت طالبان از ملت و مقاومت فلسطین درحالی عنوان شده که اخیراً برخی رسانه‌های صهیونیستی مدعی شده بودند برخی رهبران طالبان، خواستار بررسی موضوع برقراری روابط با تل آویو شده اند. به نظر می‌رسد با این دیدار خبرسازی رسانه‌های صهیونیستی در این زمینه نیز برملا شده است.