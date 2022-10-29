اردوی فشرده برای شمشیربازان اسلحه سابر/قربانی:۶ اعزام جهانی داریم

امین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر گفت: بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی و حضور در کلاس B اصفهان به اردونشینان استراحت دادیم اما با توجه به در پیش بودن مسابقات متوالیِ مصوب در تقویم فدراسیون جهانی از ۱۰ روز پیش تمریناتمان را آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن وقفه به نسبت طولانی که در پیگیری اردوها و تمرینات ملی پوشان ایجاد شده بود، این اردو را خیلی فشرده و سنگین برگزار کردیم. بازیکنان صبح‌ها تمرین بدنسازی انجام می‌دادند و عصرها هم به تمرین تکنیکی و تاکتیکی شمشیربازی اختصاص داشت.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با یادآوری اینکه دور جدید تمرینات تیمش از هفته آینده آغاز می‌شود، در مورد ترکیب اردونشینان خاطرنشان کرد: سیاست ما از یکی دو سال قبل جوانگرایی در ترکیب تیم بود. بر همین اساس در اردویی که پشت سر گذاشتیم نفراتی مانند عرفان شکوهی و نیما آقایی هم حضور داشتند. این بازیکنان البته برای حضور در مسابقات کلاس A جوانان که در ایران میزبانی آن را بر عهده دارند باید تمریناتشان را با تیم جوانان پیگیری کنند به همین دلیل در اردوی پیش رو حضور ندارند.

قربانی با یادآوری اینکه مسابقات الجزایر از جمله رویدادهایی است که تیم ملی شمشیربازی باید در آن شرکت داشته باشد، افزود: در واقع اردوهایی که برگزار شد و اردوی پیش رو برای آمادگی حضور در این رقابت است. ترکیب ۵ نفره برای اعزام به الجزایر مشخص شده است اما در اردوی جدید به غیر از این ترکیب از حضور امیرحسین شاکر هم بهره خواهیم برد. حضور وی در راستای جوانگرایی است که به عنوان یک سیاست کلی در برنامه داریم.

وی با یادآوری اینکه مسابقات الجزایر طی روزهای ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد، گفت: علی پاکدامن به دلیل در اختیار داشتن رنکینگ ۱۵ دنیا در مرحله مقدماتی بخش انفرادی شرکت ندارد اما چهار شمشیرباز اعزامی دیگر باید با حضور در این مرحله، مجوز لازم برای بازی در جدول اصلی را به دست بیاورند.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر یادآور شد: بعد از مسابقات الجزایر و تا پایان سال باید در مسابقات فرانسه، تونس، ایتالیا و لهستان هم شرکت کنیم. در روزهای ابتدایی سال آینده هم رقابت‌ها مجارستان برگزار می‌شود که حضور در آن هم در برنامه است. شرکت در این رویدادها به لحاظ تثبیت رنکینگ تیمی و ارتقای رنکینگ انفرادی بازیکنان اهمیت زیادی برایمان دارد.

وی همچنین در مورد ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و ملاک موردنظر برای نهایی کردن آن گفت: عملکردی که شمشیربازان در رقابت‌های پیش رو دارند علاوه بر رنکینگ از حیث نزدیک شدن به ترکیب نهایی هم برای ما اهمیت دارد. به دنبال این هستیم تا آنجا که شرایط اجازه دهد رقابت‌های انتخابی و درون اردویی را از تیم ملی شمشیربازی حذف کنیم و نتیجه مسابقات بین المللی را برای نهایی کردن ترکیب تیم ملی ملاک قرار دهیم.

قربانی گفت: در مجموع شرایط کلی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر خوب است. بازیکنان آمادگی به نسبت خوبی دارند اما قطعاً حضور در مسابقاتی که مصوب شده شرایط را بهتر خواهد کرد.