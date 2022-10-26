سازمان ملل حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم کرد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این باره اعلام کرد: حمله به یک مکان مذهبی در ایران در واقع مستحق محکومیت است و ما همه اقدامات تروریستی را محکوم می کنیم.

سردار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی فارس در جمع خبرنگاران گفت: در زمان اذان مغرب یک نفر از درب ورودی باب الرضا (ع) وارد حرم شاهچراغ (ع) شد و از جلوی در به سمت خادمان تیراندازی کرد.

وی با اشاره به اینکه پس از این شلیک تروریست مذکور به سمت به زائران نیز شلیک کرد، بیان کرد: نهایتاً در همان ورودی این تروریست زخمی و دستگیر می‌ شود.

وی گفت که فرد بازداشت شده تحت مداوا و بازجویی قرار دارد.