مهارتی شدن و به روزرسانی برنامه های درسی علوم انسانی

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه این دانشگاه در حوزه تحول در علوم انسانی اظهار کرد: از سال گذشته ما یک برنامه راهبردی برای دانشگاه علامه نوشتیم و محور اصلی برنامه راهبردی ما تحول در علوم انسانی است؛ ما به عنوان بزرگترین و تخصصی ترین دانشگاه علوم انسانی فکر می کنیم که با ظرفیت بزرگ هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، می توانیم بحث تحول در علوم انسانی را پیش ببریم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به اینکه در برنامه راهبردی دانشگاه بر تحول در علوم انسانی نیز تاکید کرده ایم، افزود: برنامه راهبردی ما به نوعی در فضای دانشگاهی و اعضای هیات علمی به گفتگو گذاشته شد و در حال حاضر هیات علمی براساس همین برنامه به ما اعلام کردند در سال ۱۴۰۱ به طور مشخص چه اقداماتی برای تحول در علوم انسانی انجام خواهند داد.

معتمدی با بیان این مطلب که تحول در علوم انسانی یک مطالبه جدی نظام جمهوری اسلامی و رهبری است که سال هاست بر آن تاکید می شود، اضافه کرد: در دانشگاه علامه طباطبایی ما بحث تحول در علوم انسانی را به اجزا مختلف از ساده ترین سطح تا دشوار ترین تفکیک کرده ایم؛ ساده ترین سطح "روزآمدی" است؛ اینکه علوم انسانی ما باید به روز شود و متناسب با اخرین یافته های علمی دنیا باشد. هیچکس مخالف این موضوع نیست و هیچکس اختلاف نظری ندارد.

وی با اشاره به اینکه به روزرسانی برنامه های درسی، سرفصل ها و منابع درسی در حوزه علوم انسانی در دستور کار دانشگاه قرار دارد، خاطرنشان کرد: از گروه های تخصصی میخواهیم بر روی این موضوع کار کنند تا بتوانیم روزآمدی را رقم بزنیم.



رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بعد دیگر تحول در علوم انسانی "کارآمدی" است؛ یعنی اینکه کاری کنیم که علوم انسانی بتواند اثربخشی و کارامدی خود را نشان دهد و بتواند مسائل اجتماعی را حل کند که برای تحقق این موضوع مراکز نوآوری و کارآفرینی را در تمامی دانشکده ها راه اندازی خواهیم کرد.

معتمدی ادامه داد: در حال حاضر از سال گذشته تاکنون در ۳ دانشکده مرکز نوآوری و کارآفرینی راه اندازی شده و تلاش می کنیم به اعضای هیات علمی و دانشجویانی ایده های خلاقانه دارند کمک کنیم تا ایده های آنها تبدیل به واحد فناور شود و در ادامه در مراکز پیش رشد، رشد و در پارک علم و فناوری مستقر شوند.



وی افزود: در هر دانشکده متناسب با تخصص خود یک مرکز نوآوری راه اندازی خواهد شد و از افرادی که افکار خلاقانه و ثروت آفرین دارند حمایت می کنیم.



رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اعلام اینکه در بحث بازنگری دروس، به سمت مهارتی شدن پیش می رویم، گفت: برنامه ما این است که آن دسته از دروس نظری که امکان عملی شدن یا مهارتی شدن دارند را در دستور کار قرار دهیم.

معتمدی وجه دیگر تحول در علوم انسانی را بومی سازی و پژوهش های بومی عنوان کرد و گفت: بومی سازی به معنای این است که مطالعات و پژوهش هایمان به سمتی برود که جامعه خودمان را مطالعه کنیم. مثلاً اگر درباره مساله جوان و یا سالمند صحبت می کنیم، معنا و مفهوم آن را از کتاب ترجمه شده پیدا نکنیم بلکه ویژگی ها و اقتضائات جوانان خودمان را مورد مطالعه قرار دهیم. چون اینها در فرهنگ های مختلف اقتضائات مختلفی دارد و لزوماً رفتار یک جوان یا سالمند در ایران با اروپا یکسان نیست.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی وجه دیگر تحول در علوم انسانی را بحث "اسلامی سازی علوم انسانی" مطرح کرد و گفت: اسلامی سازی نیاز به تخصص های ویژه دارد و حتماً باید از ظرفیت های حوزه یا استادانی که اطلاعاتی از مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و معرفتی حوزه دارند، متناسب با اقتضائات روز استفاده شود.