به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تازه ترین گزارش وزارت دفاع روسیه از تحولات میدان نبرد با اوکراین از انهدام شمار دیگری از تسلیحات نظامی متعلق به ارتش کی یف خبر می دهد.

وزارت دفاع روسیه امروز جمعه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در درگیری های مسیر کوپیانسک در جمهوری دونتسک، بیش از ۱۵۰ سرباز اوکراینی کشته شدند. همچنین ینا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، نظامیان این کشور موفق به انهدام یک دستگاه تانک و ۵ خودروی پیاده نظام ارتش اوکراین شدند.

در گزارش وزارت دفاع روسیه تاکید می شود که تلاش نیروهای اوکراینی برای تدارک حمله علیه مواضع نیروهای روسی با شکست مواجهه شد.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در درگیری های واقع در مسیر نیکولایف کریووی در جنوب اوکراین، بیش از ۱۸۰ سرباز ارتش اوکراین کشته شدند. در نتیجه حمله نظامیان روسیه علیه نیروهای اوکراینی، که در حال استقرار مجدد در مسیر نیکولایف کریووی روگ بودند، ۸ خودروی زرهی ارتش اوکراین نیز نابود شدند.

ارتش روسیه از ۲۴ فوریه و به دلیل تحرک آفرینی های غرب و همراهی اوکراین با آنها، عملیات نظامی ویژه ای را در این کشور آغاز کرد.