سیدمحمد مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدام تروریستی داعش در حمله مسلحانه به زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) در شهر شیراز که به شهادت ۱۵ نفر از جمله ۲ کودک و زخمی شدن ۱۹ نفر از زائران آن منجر شد با محکومیت گسترده جهانی روبه‌رو شد و به نوبه خودم به داغ‌دیدگان تسلیت می‌گویم و برای مجروحان طلب شفای عاجل دارم.

وی افزود: دشمن همیشه به اماکن مذهبی نگاه طمع داشته و آن را به عنوان دژ محکم مقابل خود دیده است؛ دشمنان ایران بدانند ملت ایران همواره یک دل و یکپارچه پای آرمان سرخ شهادت و عزت و اقتدار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و این حرکات وحشیانه ذره‌ای از اقتدار ایران اسلامی نخواهد کاست.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: دشمنان جهان اسلامی همواره تلاش کردند تا با اماکن مذهبی مقابله کنند اما دریغ از اینکه هر بار اعتقادات مسلمان به ویژه مردم ایران اسلامی بیشتر از همیشه می‌شود.

مولوی تاکید کرد: برخورد قاطع و انقلابی با عاملان و آمران حادثه تروریستی شاه‌چراغ مطالبه مردم ایران اسلامی از نیروهای حافظ امنیت کشور است.