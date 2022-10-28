به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، «نسخه های مهربانی» عنوان سریال نمایشی رادیویی است که داستان آن درباره مرتضی شیخ، پزشک نامدار ایرانی است که عمر و زندگی اش را وقف محرومان می‌کند. او در سیستان و بلوچستان و مشهد بی وقفه به مردم خدمت می‌کند و سرانجام در سن ۶۹ سالگی به دیار باقی می‌شتابد اما یاد و خاطره و مهربانی او تا ابد در اذهان مردم باقی می‌ماند.

مجموعه رادیویی «نسخه های مهربانی» به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، سردبیری ملیحه مرادی جعفری، نویسندگی هوشین مجابی، افکتوری محمدرضا قبادی فر، صدابرداری جعفر جودتی، کارگردانی بهرام ابراهیمی و با هنرمندی فریدون محرابی، شیرین سپهراد، مروارید کریم پور، نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، محمد شریفی مقدم، ماکان رضایی پور، عباس توفیقی، فرشید صمدی پور، محمد حسن پور، بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، ماندانا محسنی، شهریار حمزیان، معصومه عزیز محمدی، مونا صفی، مهرخ افضلی و حمیدرضا هدایتی پخش می‌شود.

این نمایش از هفتم آبان ماه ساعت ۲ بامداد از آنتن رادیو نمایش پخش می‌شود و ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه تکرار آن است.