به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و علی صبری، وزیر امور خارجه سریلانکا به ابتکار طرف سریلانکایی در خصوص روند توسعه و گسترش روابط دو کشور و برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک، تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این گفتگو همچنین در مورد آخرین تحولات مربوط به جنایت تروریستی در شیراز و مناسبات فی ما بین دو کشور تبادل نظر به عمل آمد.

امیرعبداللهیان ضمن تشکر از ابراز همدردی و پیام تسلیت طرف سریلانکایی، تاکید کرد: دولت و مردم سریلانکا، تجربه تلخ عملیات تروریستی را در کشورشان داشته اند و به خوبی از آثار سنگین چنین جنایتی و آلام انسانی مردم ایران به ویژه خانواده قربانیان این جنایات تروریستی اطلاع دارند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با انتقاد شدید از رویکرد برخی دولت‌های غربی در تشویق ترور و خشونت در ایران و حمایت از فضاسازی دروغین رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران از مردم‌سالاری برخورداریم و احترام به کرامت انسان‌ها از اصول مهم جمهوری اسلامی است. اما متأسفانه برخی کشورهای غربی به دنبال ایجاد اغتشاش و ناامنی در ایران هستند و در این راستا دو روز پیش شاهد یک اقدام تروریستی در یک مکان مقدس دینی بودیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی، ضمن ابلاغ سلام گرم حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان به مقامات عالی سریلانکا و همچنین دعوت از وزیر امور خارجه این کشور برای سفر به تهران، به دیدار و تبادل نظر خوب فی مابین طرفین در نیویورک اشاره و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از توسعه بیش از پیش روابط رو به گسترش دو کشور در همه ابعاد حمایت می‌کند.

علی صبری وزیر امور خارجه سریلانکا نیز در ابتدای این گفت و گوی تلفنی، مراتب تسلیت و ابراز همدردی دولت و مردم کشورش را در مورد حمله تروریستی به زائران حرم شاه چراغ در شیراز ابراز داشت.

وزیر خارجه سریلانکا ابراز اطمینان کرد جمهوری اسلامی ایران بر حوادث اخیر فائق می‌آید و آرامش و امنیت کامل برای مردم ایران فراهم می‌شود.

علی صبری خطاب به همتای ایرانی خود گفت: امیدوار هستم در نزدیک‌ترین زمان ممکن برای پیگیری توسعه و گسترش روابط دو کشور به جمهوری اسلامی ایران سفر کنم.