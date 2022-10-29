‌به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه شامگاه جمعه (ششم آبان) به همراه سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و سردار ابوالقاسم شریفی مسئول ایثارگران سپاه با خانواده شهیدان پوریا احمدی و سلمان امیراحمدی دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر سلامی در دیدار با خانواده شهید پوریا احمدی ضمن اشاره به رشادت‌های شهدا در دوران دفاع مقدس، تلاش‌های مدافعان امنیت در برهه کنونی را ادامه راه شهیدان دانست و گفت: همه شهدای دفاع مقدس برای حفظ انقلاب، امنیت کشور، جان و مال و ناموس مردم بزرگی کردند. اگر رشادت‌های شهدای مدافع امنیت نبود، غائله‌هایی که دشمنان در خیابان‌ها ایجاد کردند، خاموش نمی‌شد.

فرمانده کل سپاه افزود: مدافعان امنیت ایستادگی کردند و شما به‌عنوان خانواده این شهیدان با گذشت و فداکاری موجبات دلگرمی آن‌ها برای دفاع از مردم، انقلاب و کشورمان را فراهم کردید.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به راهپیمایی روز جمعه (ششم آبان) مردم کشورمان در حمایت از مدافعان امنیت و محکومیت جنایت تروریستی شیراز تصریح کرد: امروز همه مردم با دل‌های غمگین و برافروخته در سراسر کشور از رهبری عزیز انقلاب، نظام، استقلال کشور و انقلاب اسلامی دفاع کردند که بسیار ارزشمند بود.

وی با بیان اینکه من هر وقت که خبر شهادت این عزیزان را می‌شنوم، بسیار متاثر می‌شوم، افزود: ان‌شاءالله که خداوند به شما صبر بدهد.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تلاش‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و کشورمان تصریح کرد: این شیاطین دوست دارند با دین ما بجنگند، چرا که دشمنان دین، امنیت، آرامش و پیشرفت ما هستند و نمی‌خواهند ما پیشرفت کنیم.

وی ادامه داد: دشمنان همه توان خود در جهان را برای مقابله با اسلام به صحنه آورده‌اند اما، وجود مردان شجاعی مانند شهید پوریا احمدی با صلابت و مردانگی باعث آرامش قلب‌های همه ما می‌شوند. در واقع، وجود چنین مردانی موجب آرامش همه ملت و اطمینان‌خاطر آن‌ها است که با فداکاری آن‌ها هیچ آسیبی به کشورمان وارد نخواهد شد.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه طبق روایت ائمه معصومین خداوند پس از شهادت یک انسان سرپرستی اعضای خانواده او را برعهده می‌گیرد، خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند می‌خواهم تا بابت تحمل این شرایط سخت به همه شما اجر بدهد چرا که داغ عزیز و تحمل آن بسیار سخت است.

فرمانده کل سپاه: دشمنان در اغتشاشات اخیر با تمام توان خود به میدان آمدند، اما شکست خوردند

در ادامه، فرمانده کل سپاه پاسداران با خانواده شهید سلمان امیراحمدی از شهدای مدافع امنیت اغتشاشات اخیر نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر سلامی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه خداوند تکفل و سرپرستی خانواده شهدا را بر عهده می‌گیرد، بیان کرد: شهدا طبق فرموده خداوند هیچگاه نمی‌میرند و زنده واقعی هستند. مُرده آن‌هایی هستند که این شهدا را به شهادت می‌رسانند. البته آن‌ها در زندگی خود نیز مُرده هستند چراکه روح، معنا، دین و انسانیت ندارند.

وی افزود: عظمت شهدا بسیار بالا است. چرا که این شهدا از همه انقلاب و دستاوردهای آن دفاع کردند. جنگی که این شهدا در آن شرکت دارند، آمریکا، صهیونیست‌ها، انگلیس، عربستان و سایرین نیز در آن حضور دارند. همه غضبناک، زخمی و زخم‌خورده و تفکری هم در آن‌ها به وجود آمده بود که می‌توانند نظام را ساقط کنند و فکر می‌کردند این اتفاق به سادگی رخ می‌دهد.

سرلشکر سلامی تاکید کرد: دشمنان نمی‌دانستند اگر همه قدرت‌های جهان هم متحد شوند نمی‌توان این نظام را از جای خود تکان بدهند. امروز مشاهده کردم که مردم در شهرهای مختلف پس از برگزاری نمازجمعه اجتماعات باشکوهی را برپا کردند و تعداد آن‌ها به قدری زیاد بود که هرچه نگاه می‌کردم پایان آن مشخص نبود. مردم دوباره در این تظاهرات دفاع از انقلاب را داشتند و این خون‌ها در برانگیختگی این احساس بسیار موثر است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اشراف اطلاعاتی نسبت به دشمنان تصریح کرد: ما به عقبه دشمن دسترسی و از آن اطلاعات داریم و از فکر و نیت‌های آن‌ها آگاه هستیم. ما دشمن را به خوبی رصد کرده و اعماق سپاه آن را هم مشاهده می‌کنیم حتی آرایش سپاه‌شان را هم می‌بینیم. دشمنان به معنای واقعی با همه ذخایر و توانایی‌های خود به میدان آمده بودند. در واقع، هر چه پس‌انداز کرده بودند را خرج کردند. اما، نه تنها هیچ نتیجه‌ای نگرفتند بلکه اقدامات آن‌ها نتیجه عکس داد.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه هنگامی که مردم ماهیت واقعی آشوبگران را شناختند از آن‌ها دور شدند، تصریح کرد: ماهیت و چهره واقعی آشوبگران جز آتش سوزی، قتل، تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی، حرکات مبتذل و غیر اخلاقی شرم آور، سخنان رکیک شرم‌آور و همچنین رفتارهای غیر اخلاقی و غیر دینی نبود. حتی برخی از رفتارها و سخنان این افراد به قدری شرم آور است که نمی‌توان آن‌ها را بازگو کرد.

وی افزود: هنگامی که مردم ماهیت‌های آشوبگران را با شهدای خودمان مقایسه کردند آن‌گاه مشاهده کردند که میان آن‌ها از خاک تا افلاک و از زمین تا عرش فاصله است.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: هر چند غم از دست دادن انسان‌های خوب به ویژه شهدایی که همه زندگی آن‌ها با طهارت، ایمان، اخلاق، معنویت و معرفت همراه بوده، بسیار سخت است. اما، اینکه این خانواده دو شهید را به انقلاب اسلامی و نظام تقدیم کرده سعادت بزرگی است. صبر بر این مصیبت‌ها از خود شهادت زیباتر است و خداوند ان‌شاءالله به خانواده شما اجر بدهد.