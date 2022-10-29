به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدانپناه عصر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید گنجی برازجان گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جوانی جمعیت و فرزند آوری، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام به راهاندازی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ولایت در شهر برازجان خواهد کرد که خدمات مرکز ناباروری را ارائه میکند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان شهید گنجی افزود: با شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس تعداد مبتلایان به بیماریهای تنفسی در استان افزایش یافته که آنفلوانزا شایعترین بیماری تنفسی حال حاضر است.
یزدانپناه بیان کرد: تنها راه پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای تنفسی رعایت پروتکلهای بهداشتی مانند استفاده از ماسک و شستشوی مکرر دستها در محیطهای عمومی است.
وی به خانوادهها تاکید کرد: از آنجایی که آنفلوانزا قدرت سرایت بالایی دارد بیماری یک نفر باعث ابتلای سایر دانشآموزان و خانوادههای آنها میشودلذا در صورتی که دانشآموز آنها دارای علائم بیماری بود حتماً وی را در منزل قرنطینه کرده و از رفتن به مدرسه خودداری کنند زیرا
در این بازدید مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، رئیس اداره نظارت معاونت درمان، کارشناسان معاونت درمان و مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه معاون درمان را همراهی کردند.
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