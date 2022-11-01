سبد مصرف انرژی ایران متنوع نیست

یک کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولین در فصول سرد سال، روزانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز وجود دارد؛ در واقع حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده که پروژه‌ی پالایشگاهی است، ولی حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی مصرف می‌شود و عملاً گازی برای نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و… باقی نمی‌ماند و به این ترتیب شاهد کاهش تولید برق در فصل زمستان می‌شویم.

صالح رحیمی در ادامه افزود: مشکلات ذکر شده به دلیل مبنا قرار گرفتن گاز در سبد انرژی کشور و عدم تنوع کافی در این سبد است، که سیاستی نادرست محسوب می‌شود، البته وجود این سیاست طی سال‌های گذشته به دلیل بزرگ بودن میادین گازی و قرار گرفتن ایران در رتبه‌ی دوم ذخایر اثبات شده در دنیا بود.

وی همچنین متذکر شد: با توجه به این نکته که توسعه‌ی میادین گازی همگام با مصرف آن پیش نرفت و شاهد مصرف شتابان گاز بودیم، در حال حاضر با ناترازی گاز مواجه شده ایم.

رحیمی در خصوص مصرف در کشور عنوان کرد: مصرف گاز در ایران نسبت به مصرف متوسط جهانی بسیار بیشتر است، مصرف مبتنی بر گاز درفصول سرد و پیک مصرف و توسعه‌ی صنایع و نیروگاه‌های برق نیز بر همین مبنا سبب آسیب پذیر شدن کشور در بخش گاز شده است.

این کارشناس در ادامه افزود: همچنین باید گفت مصرف بالای گاز خانگی لزوماً به دلیل بد مصرفی مردم نیست بلکه باید این نکته را در نظر گرفت که گاز به طور مستقیم و از طریق لوله کشی به مصرف کننده ی نهایی می‌رسد و این موضوع خود تلفاتی دارد، از طرفی عدم رشد در بهره وری نسبت به میزان مصرف، سبب افزایش آن شده، در واقع عدم ساختمان سازی متناسب با برچسب و استاندارد نبودن وسایل گرمایشی سبب هدر رفت انرژی می‌شود.

رحیمی در خصوص تعرفه‌ی پلکانی نیز بیان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، طرح تعرفه‌ی پلکانی باعث می‌شود عموم مردم از جنبه‌ی افزایش قیمت انرژی تحت فشار قرار نگیرند و مشترکین پرمصرف که عموماً از اقشار مرفه و مالک خانه‌های ویلایی یا وسایل تفریحی پرمصرف مانند استخر، جکوزی و.... هستند بهای گاز مصرفی خود را به قیمت واقعی بپردازند.

این کارشناس در پایان متذکر شد: باید توجه داشت برای دهک‌های بالا قیمت به معنای واقعی بازدارنده باشد تا شاهد کاهش مصرف در این افراد باشیم البته شناسایی درست این مشترکین بسیار مهم است و باید در این زمینه از سامانه‌ی آماری وزارت رفاه و ابزارهای موجود در شرکت‌های گاز استفاده شود.