به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موحدنیا ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به منظور تقویت بدنه کارشناسی و تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز شهرداری‌های استان، افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و آزمون عملی برای مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی و پس از طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کارمعین به‌کارگیری می‌شوند.

وی افزود: فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir از تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ شروع شده و تا پایان روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.

موحدنیا متذکر شد: این آزمون در ۱۵ رشته شغلی برای جذب ۷۴ نفر در شهرداری‌های اسکو، آذرشهر، آرباطان، بستان‌آباد، ترکمن‌چای، خاروانا، دوزدوزان، زرنق، سراب، سیس، سیه رود، شرفخانه، شندآباد، علیشاه، قره آغاج، کشکسرای، کلوانق، کلیبر، گوگان، لیلان، مبارک شهر، مراغه، مرند، میانه، وایقان، هادی شهر، هریس و هشترود برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان می‌توانند با مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی استخدام از شرایط ثبت نام مطلع شوند.

وی همچنین بیان کرد: مرحله اول ثبت نام به صورت خوداظهاری بوده و پس از برگزاری آزمون و مشخص شدن امتیاز داوطلبان، کلیه مدارک و مستندات قبول‌شدگان سه برابر ظرفیت توسط کمیته برگزاری آزمون با شرایط دفترچه راهنمای آزمون تطبیق داده شده و مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

موحدنیا تاکید کرد: پذیرش نهایی موکول به تطبیق مدارک و شرایط و موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی از جمله مصاحبه، تأیید هسته گزینش، معاینات پزشکی و ارائه گواهی عدم سو پیشینه از مراکز ذی‌صلاح خواهد بود.