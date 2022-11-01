بزرگداشت شهدای مدافع امنیت پنجشنبه در بقاع متبرکه سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی متقی گفت: در جریان حوادث تلخ کشور، تعدادی از نیروهای خدوم و فداکار انتظامی و نیروهای بسیجی مظلومانه و ناجوانمردانه به فوز شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد در آستانه اربعین شهادت این عزیزان، با هدف تعظیم و تکریم یاد و خاطره ایشان و تسکین دل بازماندگان، در شامگاه دوازدهم آبان، مراسمی را به صورت سراسری در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار کند.

موسوی متقی یادآور شد: این مراسم که تحت عنوان «عزت، اقتدار، امنیت» برگزار خواهد شد شامل تلاوت قرآن کریم، سخنرانی، مرثیه خوانی و برنامه های دیگر می‌شود.