  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۰۸

راشد الغنوشی: قدرت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در تونس فدا کردیم

راشد الغنوشی: قدرت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در تونس فدا کردیم

رئیس حزب النهضه تونس گفت که حزب او در سال 2013 قدرت را فدای جلوگیری از جنگ داخلی و حفظ قانون اساسی و صلح اجتماعی در این کشور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، رئیس جنبش النهضه تونس گفت که حزب او در سال ۲۰۱۳ قدرت را قربانی کرد تا تونس را از جنگ داخلی در امان نگه دارد.

«راشد الغنوشی» که در یک نشست حزبی در شهر «بنزرت» در شمال تونس سخنرانی می‌کرد در ادامه افزود: تونس پس از کودتای شوم مصر در آستانه یک جنگ داخلی بود. سپس مجلس مؤسسان تعطیل شد و من با «باجی قائد السبسی» (رئیس جمهور فقید تونس) ملاقات کردم که در آن زمان رئیس حزب ندای تونس بود که در تضاد با جنبش النهضه قرار داشت، اما ما در پاریس ملاقات کردیم و این راه را برای گفتگوی ملی هموار کرد که کشور را در سال ۲۰۱۳ نجات داد.

وی تصریح کرد: پس از به حاشیه رانده شدن حزب النهضه، مذاکرات ملی دچار شکست شد اما حزب ما قدرت را فدای قانون اساسی و صلح اجتماعی کرد. ده سال گذشته که آن را دهه سیاه (دوره حکومت جنبش النهضه) می‌نامند، سال‌های رونق اقتصادی نبود ولی در آن روغن و شکر از سفره مردم حدف نشد.

رئیس سابق پارلمان تونس با تأکید بر اینکه پیشرفت اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی است، خاطرنشان کرد که راه حل بحران سیاسی در تونس با سرنگونی کودتای «قیس سعید» رئیس جمهور کنونی تونس آغاز می‌شود.

کد مطلب 5622440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها