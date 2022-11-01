راشد الغنوشی: قدرت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در تونس فدا کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، رئیس جنبش النهضه تونس گفت که حزب او در سال ۲۰۱۳ قدرت را قربانی کرد تا تونس را از جنگ داخلی در امان نگه دارد.

«راشد الغنوشی» که در یک نشست حزبی در شهر «بنزرت» در شمال تونس سخنرانی می‌کرد در ادامه افزود: تونس پس از کودتای شوم مصر در آستانه یک جنگ داخلی بود. سپس مجلس مؤسسان تعطیل شد و من با «باجی قائد السبسی» (رئیس جمهور فقید تونس) ملاقات کردم که در آن زمان رئیس حزب ندای تونس بود که در تضاد با جنبش النهضه قرار داشت، اما ما در پاریس ملاقات کردیم و این راه را برای گفتگوی ملی هموار کرد که کشور را در سال ۲۰۱۳ نجات داد.

وی تصریح کرد: پس از به حاشیه رانده شدن حزب النهضه، مذاکرات ملی دچار شکست شد اما حزب ما قدرت را فدای قانون اساسی و صلح اجتماعی کرد. ده سال گذشته که آن را دهه سیاه (دوره حکومت جنبش النهضه) می‌نامند، سال‌های رونق اقتصادی نبود ولی در آن روغن و شکر از سفره مردم حدف نشد.

رئیس سابق پارلمان تونس با تأکید بر اینکه پیشرفت اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی است، خاطرنشان کرد که راه حل بحران سیاسی در تونس با سرنگونی کودتای «قیس سعید» رئیس جمهور کنونی تونس آغاز می‌شود.