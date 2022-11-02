اساتید منتقد در دومین «خانه گفتگوی دانشگاه تهران» چه گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، «خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران» به عنوان یک نهاد جدید برای نقد و تحلیل مسائل حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دانشگاه تهران با حضور اساتید رشته‌ها و تخصص‌های مختلف از رویکردهای فکری و سیاسی، رسماً با حضور ۹۰ استاد دانشگاه تهران شکل گرفت. اولین جلسه خانه گفتگو در اوایل مهرماه با ارائه دیدگاه‌های ۲۰ نفر از دانشگاهیان دانشگاه تهران همراه بود.

رئیس دانشگاه تهران در جلسه با تشکل های دانشجویی «خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران» را محل گفت‌وگو و تضارب آراء سه ذی‌نفع دانشگاه یعنی اساتید، دانشجویان و کارکنان عنوان کرد و درباره نخستین جلسه گفت: طیف وسیعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران از همه طیف‌های فکری در این نشست حضور داشتند. ارزیابی اساتید از این نشست، یک ارزیابی مثبت بود؛ به طوری که این اقدام را به فال نیک گرفتند و این جلسه محترمانه، وزین و سنگین را سرآغازی برای اشاعه فرهنگ گفت‌وگو در سطح ملی دانستند چراکه واقعاً کمتر در کشور شاهد این بوده‌ایم که افراد از طیف‌های مختلف این چنین دور هم جمع شوند، چه رسد به اینکه با هم گفتگو کنند.

جلسه جدید «خانه گفتگوی دانشگاه تهران» با اساتید منتقد

محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست جدید «خانه گفتگو» با اساتید منتقد دانشگاه جلسه ای داشته و اساتید در این نشست نسبت به برخورد حراست دانشگاه با دانشجویان انتقاد کرده و بر لزوم پیگیری دانشگاه برای آزادی دانشجویان بازداشتی تاکید کرده اند.

مقیمی در این جلسه گفت: حتما شاهد این بودید که نشست های مختلف با اساتید و دانشجویان گذاشتم و انواع و اقسام توهین ها هم شده، خودتان هم شاهد بودید و دیدید و نیاز به ذکر آن نیست.

مقیمی: به افراد بیرونی گفته ایم شما دخالت نکنید

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در محیط دانشگاه به هیچ اعتراضی واکنش خشن نشان داده نشد. همیشه حرفمان به افراد بیرونی این بوده که خودمان ساز و کار داخلی داریم و شما دخالت نکنید؛ البته این صحبت ها که می‌کنم، علیه خودم استفاده خواهد شد و بعدا یقه من را خواهند گرفت که چرا مدیریت نکردی.

یکی از اساتید حاضر در این نشست خطاب به رئیس دانشگاه تهران گفت: هدفمان از این جمع شدن، این است که نهاد دانشگاه که یک نهاد علمی است، حفظ شود و کارکردش متوقف نشود و مهمترین بخش یعنی آموزش ادامه پیدا کند.

ما می خواهیم این جو متشنج آرام شود

یک استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه ما می خواهیم این جو متشنج آرام شود، در عین اینکه خواسته دانشجویان را نباید نفی کنیم، گفت: شان رئیس دانشگاه تهران از وزیر علوم بالاتر است. رئیس دانشگاه تهران فرد اول آموزش عالی کشور بوده ما این شان را می خواهیم در شما متبلور ببینیم.

حراست ظرفیت خود برای برخورد با دانشجو بالاتر ببرد

وی ادامه داد: این بچه ها نسل جوانی اند که از ما فاصله گرفته اند نسلی هستند که دیدگاهشان و نگرش هایشان با ما متفاوت است ما به عنوان دانشگاه وظیفه داریم که این ها را به درستی به حکومت و تصمیم گیران منتقل کنیم. ما می دانیم برادران ما در حراست تحت فشارند، اما این دانشجویان سرمایه های کشور هستند و باید ظرفیت برخورد خود با دانشجویان را بالاتر ببرند.