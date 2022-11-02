مجلس به وظیفه خود درباره شفافیت عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نیک بین در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: ۲ سال از مجلس می‌گذرد و در حالی که ما در روزهای ابتدایی کار موضوع شفافیت را مطرح کردیم، اما هنوز شفافیتی که در مجلس تصویب شده اجرا نشده است.

وی متذکر شد: در جلسات خصوصی و عمومی و نشست‌های متعدد به این موضوع پرداختیم، اما امروز مانده ایم که وقتی مردم از ما سوال می‌کنند شفافیت در مجلس به کجا رسید، به مردم چه پاسخی دهیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت، ملاک عملکرد نمایندگان و مجلس است تا مردم بدانند نمایندگان چگونه و در خصوص چه موضوعاتی اظهارنظر کرده اند. بنده نیز بارها و بارها در خصوص تحقق شفافیت در صحن مجلس تذکر دادم، اما به نظر می‌رسد اکنون شفافیت به نوش دارو پس از مرگ سهراب تبدیل شده است چرا که در حال اتمام سال سوم عمر مجلس شورای اسلامی هستیم اما هنوز شفافیت اجرایی نشده است.

نیک‌بین تاکید کرد: مردم باید سنگ محکی برای ارزیابی نمایندگان در دوره بعد داشته باشند. آبان ماه ۱۴۰۱ به نیمه رسید و انتظار می‌رود رئیس مجلس و هیئت رئیسه پیگیری جدی در خصوص اجرای شفافیت داشته باشند.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، گفت: یاد و خاطره شهدای دانش آموز چون شهید فهمیده، شهید بهنام محمدی و سایر شهیدان را گرامی می‌داریم. لازم است بدانیم آینده کشور را دانش آموزان می‌سازند و حتماً باید مربیانی توانمند و با انگیزه در آموزش و پرورش داشته باشیم و به نظام آموزشی مان نگاهی تازه کنیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این روزها شاهدیم که بازنشستگان آموزش و پرورش به خدمت دعوت می‌شوند، در حالی که بسیاری از جوانان تحصیلکرده پشت خط مانده اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: مجلس در خصوص شفافیت وظیفه خود را انجام داد و اشکالات شورای نگهبان نیز در صحن مجدد بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری شد و نظر مجلس شفاف و روشن است. به دلیل اختلاف نظری که وجود دارد، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خواهش من از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این موضوع را در دستور قرار دهند و با سرعت بیشتری در مورد آن تصمیم گیری کنند تا هم وظیفه مجلس، هم مجموعه شورای نگهبان و مجمع تشخیص انجام شود و تکلیف در این خصوص روشن شود.

وی در خصوص دعوت به کار بازنشستگان آموزش و پرورش، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنم اما فراخوان بازنشستگان مغایر با قانون است.