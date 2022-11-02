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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

با همکاری ۵ وزارتخانه صورت می گیرد؛

بلندپروازی چین برای صادرات ۲۵ میلیون دستگاه واقعیت مجازی تا ۲۰۲۶

بلندپروازی چین برای صادرات ۲۵ میلیون دستگاه واقعیت مجازی تا ۲۰۲۶

چین نخستین برنامه اجرایی مخصوص واقعیت مجازی خود را منتشر کرد. این کشور تصمیم دارد تا ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۲۵ میلیون دستگاه با ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد یوان(۴۸.۲۰ میلیارد دلار) را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۵ وزارتخانه چین به رهبری وزارت صنعت و فناوری اطلاعات برنامه مذکور را منتشر کرده و واقعیت مجازی را به عنوان یک صنعت کلیدی برای اقتصاد دیجیتال در چهاردهمین برنامه ۵ ساله توسعه کشور اعلام کرده است.

در برنامه مذکور در تعریف واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی نیز گنجانده شده اند. این نخستین برنامه اجرایی است که بلندپروازهای چین را برای تبدیل شدن به رهبر جهان در حوزه واقعیت مجازی نشان می دهد و اهداف با جزئیات مشخص را تعیین می کند.

البته در برنامه مذکور مشخص نشده تعیین هدف صادرات ۲۵ میلیون دستگاه به معنای صادرات سالانه است یا کل صادرات در بازه اکنون تا ۲۰۲۶ میلادی است.

طبق آمار موسسه IDC، در نیمه نخست سال جاری میلادی چین بیش از نیم میلیون دستگاه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را بارگیری کرده است. این طرح شامل هدفی برای افزایش ارزش صنعت به بیش از ۳۵۰ میلیارد یوان است که به گفته وزارتخانه ها شامل فروش سخت افزار و نرم افزار نیز می شود.

آکادمی اطلاعات و ارتباطات چین (یک سازمان مشاوره دولتی) نیز طی گزارشی که دیروز منتشر شده، اعلام کرد هدف چین از طرح ریزی این برنامه را باید با توجه به وضعیتی بررسی کرد که طی آن دولت های آمریکا و کره جنوبی واقعیت مجازی را به عنوان یک صنعت مهم تعریف کرده اند.

کد مطلب 5622765
شیوا سعیدی

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