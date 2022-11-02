به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان داخلی در کمپ تیم‌های ملی در تهران ادامه دارد. تیم ملی ایران که نخستین بازی خود را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز ۳۰ آبان برابر انگلیس انجام می‌دهد، پیش از آن دو مسابقه تدارکاتی با نیکاراگوئه در تهران و تونس در دوحه برگزار می‌کند.

در تمرین امروز تیم ملی مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، امید ابراهیمی و محمدرضا اخباری در جمع خبرنگاران حاضر شدند و آخرین شرایط آماده سازی ایران را تشریح کردند.

اخباری: رویای ما صعود از مرحله گروهی است

محمدرضا اخباری دروازه بان تیم ملی ایران گفت: تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ایم. از وقتی بازیکنان جوان‌تر اضافه شده‌اند، فشار مضاعف شده است. امیدواریم در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی درباره میزان امیدش به حضور در لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی تصریح کرد: همه امیدوار هستند حتی من که جام جهانی قبل تا مراحل آخر در اردو بودم. تلاش می‌کنم نظر مثبت کادر فنی را جلب کنم. همه تلاش می‌کنند بهترین خدمات را به تیم ملی بدهند. بازیکنان می‌خواهند با تمرین خوب در جام جهانی بدرخشند.

دروازه بان تیم ملی در پایان گفت: در گروه ما تیم‌های بزرگ و خوبی هستند. تیم آمریکا با جام جهانی ۱۹۹۸ فرق می‌کند. اکثر بازیکنان این تیم در لیگ برتر انگلیس هستند. بازیکنان انگلیس هم نیاز به معرفی ندارند. رویای ما صعود از مرحله گروهی جام جهانی است. کار سخت و دشواری است ولی با همین امید و هدف به قطر می‌رویم.

پورعلی گنجی: بازیکنان ایران نسبت به جام جهانی روسیه باتجربه‌تر شده‌اند

مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی به خبرنگاران گفت: جام جهانی ویترین و جای بزرگی است. امیدوارم با تمرینات خوب و تمرکز بچه‌ها، از مرحله گروهی صعود کنیم. آرزوی هر بازیکنی بازی در جام جهانی است. اگر یک دقیقه هم بتوانم بازی کنم، سرم را برای تیم ملی می‌گذارم.

وی در خصوص توقعاتی که برای صعود تیم ملی ایجاد شده است، تصریح کرد: بردن راحت نیست. در جام جهانی تیم‌ها از جان و دل مایه می‌گذارند. ما هم همینطور هستیم. شاید از نظر کیفی در سطح بازیکنان اروپایی نباشیم ولی با تمام توان جلوی آنها می‌ایستیم.

پورعلی گنجی در پاسخ به این سئوال که تیم فعلی ایران در مقایسه با تیم ۲۰۱۸ چه تفاوت‌هایی دارد؟ گفت: در سال ۲۰۱۸ همه جوان بودیم و پختگی لازم را نداشتیم. همه بازیکنان باتجربه‌تر شده‌اند. کیفیت بازیکنان الان بهتر از تیم دوره قبل است. بازی‌های راحتی نداریم ولی صعود از مرحله گروهی امکانپذیر است با تلاش و زحمت و تمرکز. این قول را می‌دهم که سرمان را برای تیم ملی بگذاریم.

ابراهیمی: نظم و امید در تیم ملی وجود دارد

امید ابراهیمی هافبک تیم ملی اظهار کرد شرایط می‌توانست بهتر باشد. خیلی از بازیکنان تیم ملی را در اختیار نداریم. سعی کردیم تمرکز کافی داشته باشیم و برای جام جهانی آماده بشویم.

ابراهیمی درباره بازگشت نظم و امید به تیم ملی با حضور کارلوس کی روش گفت: شکی نیست. با تجربه کی روش و صمیمیت بین بازیکنان هرکسی وظیفه اش را انجام می‌دهد. امیدوارم با تلاش همه، نتیجه دلخواه را به دست بیاوریم.

امیری: جام جهانی را کوچک کرده‌اند

وحید امیری دیگر بازیکن تیم ملی درباره شرایط این تیم و بحث صمیمیت بین بازیکنان گفت: تمام مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تلاش می‌کند این اتحاد به بهترین شکل ایجاد بشود تا نتیجه در خور نام ایران بگیریم.

امیری گفت: اسکوچیچ هم زحماتش را در تیم ملی کشید و ما را به جام جهانی رساند ولی در توانایی و اقتدار و مسائل فنی کی روش هم حرفی نیست. او در تیم‌های بزرگ دنیا مربیگری کرده و هشت سال هم در ایران بوده و نتایجش را دیده‌ایم. در هشت سال کی روش، تیم اول آسیا بودیم. همه شبانه روز تلاش می‌کنند تا آنچه که مردم و خودمان انتظار داریم، کسب کنیم. می‌دانیم کار سخت است. خیلی از دوستان مسابقات را کوچک کرده‌اند و ایران را از پیش صعود کرده می‌دانند.