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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۳

در قشقایی روی صحنه است؛

پاره هایی از زندگی شهدای خلبان/ قصه زنانی که در جنگ آسیب‌ دیدند

پاره هایی از زندگی شهدای خلبان/ قصه زنانی که در جنگ آسیب‌ دیدند

نمایش «پاره هایی از چند زندگی» به کارگردانی شیوا دیناروند که خاطراتی از زندگی شهدای خلبان را از زبان همسرانشان به تصویر می‌کشد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «پاره‌هایی از چند زندگی» به نویسندگی کیانوش احمدی و تهیه کنندگی و کارگردانی شیوا دیناروند از روز اول آبان ماه ساعت ۲۰:۱۵ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته است.

این اثر نمایشی به روایت های شخصی ۶ زن در طول سال‌های زندگی پر فراز و نشیب‌شان می‌پردازد. در واقع «پاره هایی از چند زندگی» پاره‌هایی از زندگی ۶ زن را به تصویر می‌کشد که همگی همسران شهدای خلبان هستند که در طول نمایش به صورت موازی درباره خاطرات روز خواستگاری و ازدواج و چگونگی آشنایی با همسرانشان که حالا جزو شهدا هستند، صحبت می‌کنند.

پاره هایی از زندگی شهدای خلبان/ قصه زنانی که در جنگ آسیب‌ دیدند

این نمایش برگرفته از مجموعه کتابی با عنوان «شرح آسمان» و متشکل از ۶ کتاب جداگانه از خاطرات شهدای خلبان است.

در «پاره هایی از چد زندگی» خاطرات همسران شهید بابایی، شهید یاسینی، شهید فکوری، شهید ستاری، شهید سهیلیان و شهید دوران از زندگی با همسرانشان به تصویر کشیده شده است.

بازیگران این اثر نمایشی (به ترتیب ورود به صحنه) نسترن ابراهیم زاده، شهرزاد کیانی، نازنین میهن، فهیمه معین، سحر آقاسی، مهناز رودساز هستند.

تیزر نمایش را اینجا ببینید.

کد مطلب 5622839
آروین موذن زاده

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