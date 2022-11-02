صد و پنجمین سالگرد صدور اعلامیه شوم بالفور/ حماس بیانیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، امروز دوم نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با صد و پنجمین سالگرد صدور اعلامیه بالفور از سوی انگلیس در سال ۱۹۱۷ است، اعلامیه‌ای که فلسطینی‌ها آن را مقدمه اشغال فلسطین و شکل گیری رژیم صهیونیستی می‌دانند.

۱۰۵ سال پیش در چنین روزی، دوم نوامبر ۱۹۱۷، «آرتور جیمز بالفور» وزیرخارجه وقت انگلیس نامه‌ای به لرد لیونل والتر روچیلد» از رهبران جنبش صهیونیسم ارسال کرد که بعدها به اعلامیه بالفور مشهور شد.

در این نامه بالفور اعلام کرده بود که دولت انگلیس از تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین حمایت می‌کند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

فلسطینی‌ها این اعلامیه را نخستین گام تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین فلسطین در راستای پاسخ دادن به مطالبات صهیونیسم جهانی می‌دانند که باعث آوارگی ملت فلسطین با قدمتی چندین هزار ساله در این سرزمین، شد.

در آن زمان یهودیان کمتر از ۵ درصد از جمعیت فلسطین را در اختیار داشتند اما پس از صدور این اعلامیه در دوران قیمومیت انگلیسی‌ها بر فلسطین، به تدریج جمعیت صهیونیست‌ها با ابزار مهاجرت از جای جای جهان افزایش یافت.

در نهایت با قتل عام فلسطینی‌ها، اخراج آنها از سرزمین آبا و اجدادی شأن، در کنار سیاست‌های صهیونیستی نظیر مصادره اراضی و الحاق و شهرک سازی، وضعیت فلسطین به سرنوشت کنونی دچار شده است.

در همین رابطه، امروز چهارشنبه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تاکید کرد: اعلامیه بالفور و جنایات علیه فلسطین، موجب تثبیت پروژه صهیونیسم نخواهد شد.

جنبش حماس در سالروز صدور اعلامیه شوم بالفور تاکید کرد که بیانیه بالفور، اشتباهات سیاسی پس از آن، جنایات ضدبشری علیه ملت فلسطین و ادامه جانبداری آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی، تلاش‌هایی نافرجام برای تثبیت پروژه صهیونیسم در سرزمین ماست و هرگز نخواهد توانست هر اندازه هم زمان بگذرد، مسئله عادلانه فلسطین را به نابودی بکشاند.

این جنبش تاکید کرد که عموم ملت فلسطین در هر مکانی را به ادامه مبارزات با تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن و پایبندی به سرزمین، حقوق، مقدسات و هویت ملی خود فرامی‌خوانیم و از امت اسلامی و عربی و تمامی آزادگان جهان دعوت می‌کنیم از ملت فلسطین و قضیه عادلانه آن حمایت کنند.