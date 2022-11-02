محورهای بیانیه پایانی نشست سران عرب در الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت کنندگان در سی و یکمین نشست سران اتحادیه عرب در الجزایر در بیانیه خود بر حمایت از فلسطین تاکید کردند.

در بیانیه پایانی این نشست بر حمایت قوی از حقوق ملت فلسطین و مرکزیت آرمان فلسطین تاکید شد. همچنین در این بیانیه بر پایبندی به طرح صلح عربی و صلح عادلانه و فراگیر و ضرورت ادامه تلاشها و حمایت از قدس اشغالی و مقدسات آن تاکید شده است و از رژیم صهیونیستی خواسته شده است که به محاصره غزه پایان دهد.

در این بیانیه اقدامات صهیونیستها علیه فلسطینی ها محکوم شده، و از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت شده است.

در این نشست همچنین با دخالت های خارجی در امور کشورهای عربی مخالفت شده و بر ضرورت توجه به راهکارهای عربی برای مشکلات تاکید شده است.

درباره لیبی هم از تلاشها برای پایان بحران از طریق راهکار لیبی-لیبی به طوری که حافظ وحدت و حاکمیت لیبی و امنیت آن و همسایگانش باشد، حمایت شده است.

در این بیانیه بر نقش کشورهای عربی در کمک به حل سیاسی بحران سوریه به طوری که ضامن وحدت سوریه باشد، تاکید شده است.

درباره اوکراین هم بر موضع عربی مشترک تاکید شد.

این بیانیه همچنین بر ضرورت وحدت تلاشها برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و خشکاندن منابع آن تاکید کرده است.

در این بیانیه ضرورت خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و کشتار جمعی مورد تاکید قرار گرفته است.

کشورهای شرکت کننده بر همبستگی با لبنان برای حفاظت از امنیتش و گامهای آن در بسط حاکمیتش بر مناطق زمینی و دریایی این کشور تاکید کردند

همچنین شرکت کنندگان در این نشست از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند.

وزیر خارجه عربستان از میزیانی کشورش از نشست آتی سران عرب خبر داد.