ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای درمان معتادان متجاهر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مسعود زاهدیان چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به موقعیت خراسان جنوبی اعم از هم جواری با استان‌های جنوبی که مسیر عبور مواد مخدر به داخل کشور بوده و هم مرزی با افغانستان که محل ورود مواد مخدر است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: بر این اساس باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای کنترل ورود مواد مخدر به خراسان جنوبی انجام شود که این سفر برای این منظور انجام شد.

زاهدیان با بیان اینکه مرکز ماده ۱۶ برای درمان آقایان و بانوان در استان ایجاد می‌شود، گفت: در این خصوص در جلسه‌ای با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی و در شورای مبارزه با مواد مخدر استان در این باره تصمیم‌گیری شد.

زاهدیان بیان داشت: مرکز ماده ۱۶ آقایان با همکاری شهرداری بیرجند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مرکز استان ایجاد می‌شود.

به گفته وی مرکز ماده ۱۶ مختصری هم با توجه به تعداد کم معتادان متجاهر خانم در استان راه اندازی می‌شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تأمین ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز در این باره کمک می‌کند.

معاون عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: این ستاد به ایجاد زیرساخت‌های لازم درمان معتادان استان و تأمین نیازهای معتادان خود معرف و ارتقای ظرفیت‌های موجود کمک می‌کند.