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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

شهید فلسطینی از اهالی قدس؛

مجری عملیات مقاومتی امروز در رام الله کیست؟+ عکس

مجری عملیات مقاومتی امروز در رام الله کیست؟+ عکس

منابع فلسطینی نام و مشخصات مجری عملیات مقاومتی صبح امروز در جنوب غربی رام الله را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، منابع فلسطینی دقایقی پیش نام و مشخصات مجری عملیات مقاومتی صبح امروز در جنوب غربی رام الله را منتشر کردند.

براین اساس، مجری این عملیات «حابس عبدالحفیظ یوسف ریان» ۵۴ ساله از اهالی شهرک «بیت دقو» در شمال غربی قدس اشغالی است.

گفتنی است منابع فلسطینی صبح امروز از یک عملیات جدید ضد صهیونیستی در جنوب غربی رام الله خبر دادند که طی آن یک افسر صهیونیست با خودرو زیر گرفته شده و پس از آن با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت. در این عملیات یک مرد فلسطینی سوار بر خودرو این افسر صهیونیست را زیر گرفت. منابع فلسطینی گزارش دادند که مجری این عملیات در پی تیراندازی مستقیم صهیونیست‌ها به شهادت رسید.

مجری عملیات مقاومتی امروز در رام الله کیست؟+ عکس

کد مطلب 5622772

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