ماجرای دستگیری پدر علم ژنتیک/ پای اخاذی ۸ میلیاردی در میان بود

سرهنگ علی ولیپور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با موضوع دستگیری دکتر فرهود، پدر علم ژنتیک گفت: با اعلام خبر دستگیری دکتر داریوش دانشور فرهود پدر علم ژنتیک ایران توسط نیروهای امنیتی بلافاصله موضوع این پرونده در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارگاهان پلیس آگاهی احتمال می‌داند این موضوع یا آدم ربابی باشد یا اخاذی و یا کشته سازی، افزود: با بررسی‌های بیشتر، کارگاهان در همان ابتدا دریافتند که موضوع دستگیری دکتر فرهود توسط نیروهای امنیتی مطرح نبوده و این ادعا صحت ندارد.

پلیس آگاهی تهران بزرگ بیان کرد: با بررسی‌های بیشتر مشخص شد دو فرد آدم ربا ساعت ۵ صبح در جلوی خانه دکتر، هنگامی که او قصد خارج شدن از منزل را داشت وی را با خودروی شخصی خود می‌ربایند.

وی افزود: آدم ربایان که ۳ نفر بودند، در واقع یک نفر دیگر در اواسط راه به این دو نفر اضافه می‌شود دکتر فرهود را به شهرهای شمالی برده بودند تا از او اخاذی کنند.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: آدم ربایان بعد از ۲۶ ساعت دکتر فرهود را به بانک‌های شمال کشور می‌برند تا بتوانند مبلغ ۸ میلیارد تومان را از حساب این شخص به وسیله خودش خارج کنند.

وی با بیان اینکه به دلیل اینکه دکتر فرهود مدارک شناسایی و هویتی کاملی با خود به همراه نداشته و بانک‌ها از پرداخت پول به او امتناع می‌کنند، گفت: تیر آدم ربایان به سنگ می‌خورد و هیچ پولی نصیبشان نمی‌شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: آدم ربایان از دکتر فرهود برگه‌های تعهد برای پرداخت این ۸ میلیارد را می‌گیرند و از او فیلمبرداری می‌کنند و بعد دکتر فرهود را در ابتدای جاده چالوس با خودرویش آزاد می‌کنند تا بعداً بتواند پول را از او بگیرند.

سرهنگ گودرزی گفت: بلافاصله شناسایی دکتر فرهود در جاده چالوس توسط مأموران پلیس آگاهی انجام شد و دکتر فرهود تحت نظر مأموران پلیس آگاهی قرار می‌گیرد و دستگیری آدم ربایان آغاز شد.

وی درپایان گفت: این افراد در ساعات بعد که با دکتر فرهود برای اخذ پول تماس می‌گیرند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی به دام افتاده و دستگیر شدند.