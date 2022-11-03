برتری تیم ملی فوتبال نونهالان ایران برابر تیم آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نونهالان کشورمان که جهت اعزام به تورنمنت کافا در حال پیگیری اردوی خود در مرکز ملی فوتبال است، در اولین بازی درون اردویی به مصاف تیم هیئت فوتبال شهرستان آذرشهر رفت و با نتیجه ۶ بر یک به پیروزی رسید.

گل های تیم نونهالان را در این مسابقه اشکان ترابی ۲ گل، مرتضی صیادی، محراب بادله، علی رضا حسینی و محمد حسین مومنی ثمر رساندندو تک گل تیم نونهالان آذرشهر را حسین دهخوارقانی به نام خود ثبت کرد.

گفتنی است، در ترکیب تیم ملی نونهالان دو بازیکن از استان آذربایجان شرقی مرتضی صیادی و مهدی آقایی نیز حضور داشتند.

تیم هیئت فوتبال شهرستان آذرشهر که این روزها برای آمادگی بیشتر بازیکنان و حضور در مسابقات کشوری در تهران به سر می برد، یک شنبه هفته بعد با تیم نونهالان پرسپولیس پایتخت بازی خواهد کرد.