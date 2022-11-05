توانمندسازی معلمان اصلی ترین برنامه راهبران آموزشی و تربیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده ظهر شنبه در همایش «سفیران تحول» با اشاره به حساس بودن دوره ابتدایی اظهار کرد: توانمندسازی معلمان از اصلی‌ترین برنامه‌های در دست اقدام راهبران آموزشی و تربیتی در سه ماهه اول سال تحصیلی است.

وی با معرفی رویکردهای جدید آموزشی در حوزه ابتدایی افزود: رویکردهای نوین آموزشی پیشران‌های فرآیندیاددهی و یادگیری در مدارس ابتدایی هستند و این موضوع باید در کارگاه‌های نواحی و مناطق مطرح شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اردبیل به آموزش شیوه مدیریت کلاسی تاکید کرد و گفت: تسلط بر روش‌های مدیریت کلاسی موجب نظم بخشیدن به کلاس، یادگیری بهتر و پرورش مهارت‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان می‌شود.

خدابنده خاطر نشان کرد: یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای باهم زیستن و یادگیری برای زیستن چهار اصل اساسی تعلیم و تربیت در راستای ضرورت استفاده از روش تدریس فعال است.

وی ضمن تبیین اهداف حوزه آموزش ابتدایی به بررسی رویکردهای جدید آموزش اشاره کرد و گفت: رویکردهای جدید آموزش باجامعه‌گرایی، آزادی عمل و تجربه کردن همراه است و براساس این رویکرد مسیر حرکت از فردگرایی به سمت جامعه‌گرایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اردبیل در ادامه ارزشیابی کیفی توصیفی را بخش جدایی‌ناپذیر بهسازی برنامه درسی مدارس دانست و گفت: در این ارزشیابی همکاری بر رقابت استرس‌زا ارجحیت دارد و این موضوع باید در کلاس‌های درس مدنظر قرار گیرد.