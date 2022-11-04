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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸

استاندار لرستان:

محکم‌تر و مقاوم‌تر از ابتدای انقلاب پای این نظام ایستاده‌ایم

محکم‌تر و مقاوم‌تر از ابتدای انقلاب پای این نظام ایستاده‌ایم

خرم‌آباد- استاندار لرستان تاکید کرد: امروز محکم‌تر و مقاوم‌تر از ابتدای انقلاب پای این نظام ایستاده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی پیر و جوان نمی شناسد، همه و در هر سنی پای این انقلاب و نظام هستند.

وی با تاکید بر اینکه پیام حضور مردم در این راهپیمایی این است که که ما در دفاع از این نظام و انقلاب محکم ایستاده ایم، از اول انقلاب هم محکم تر عنوان کرد: در مقابل آشوب گری ها نیز صبر مردم هم حدی دارد، حتماً با اینها با قاطعیت برخورد می شود.

استاندار لرستان تاکید کرد: دستگاههای امینتی، انتظامی و هم خود مردم وسط میدان برای مقابله هستند.

کد مطلب 5624014

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