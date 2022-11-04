به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همچون گذشته با قدرت در صحنه حضور دارند و پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب با تمام توان ایستاده است افزود: مردم ما با قدرت تمام در مقام دفع این تهاجمات قرار دارند و پیروز این نبرد نیز ملت ایران خواهند بود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تهاجم رسانه‌ای دشمنان علیه ایران اسلامی تصریح کرد: آمریکا و مزدوران او با تهاجم رسانه‌ای می‌خواهند فکر جوان و نوجوان ایرانی را وارونه کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان آرزوهای خود برای جداسازی مردم از انیا نظام و انقلاب و رهبری را به گور می‌برند تصریح کرد: توان استکبار جهانی به انجام عملیات‌های تروریستی و کشتار مردم بی پناه محدود می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه توان دشمن در مقابل عزم و اراده ملت ایران ناچیز است ادامه داد: استکبار جهانی هنوز مردم ایران را نشناخته است.

وی اضافه کرد: آمریکا بدون شناخت ملت ایران جنگ تحمیلی را راه انداخت و در خیلج فارس ادعای ابرقدرت دریایی داشت اما دیدید نیروهای مسلح ایران در دریا با آن‌ها چه کردند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: ایران مملکت مملکت امام حسین (ع) است و اگر رهبر معظم انقلاب فرمان دهد همه در میدان با اتحاد و انسجام حاضر خواهند شد و بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره استکبار خواهند زد.

صفایی بوشهری با اشاره به تهاجم ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی، ادامه داد: استکبار جهانی اندیشه اصحاب جمل، صفین و نهروان را دارد و در تلاش است ملت ایران را مانند مردم کوفه از رهبری جدا کنند، اما این ملت بصیر هیچ‌گاه رهبری خود را تنها نمی‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه قدرت آمریکا رو به افول است، گفت: جهان کنونی آگاه، بصیر و ملت ایران با بصیرت هستند و از وطن خود دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند داعش بر این ملت سیطره پیدا کند.