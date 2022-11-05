بهمن صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه به عنوان میزبان نخستین همایش منطقه‌ای تکریم از خادمین و موکب داران اربعین حسینی در غرب کشور انتخاب شده است.

وی افزود: در این همایش خادمان و موکب دارانی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان خواهد بود که با محوریت ستاد بازسازی عتبات عالیات و ستاد اربعین استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف از برگزاری همایش موکب داران غرب کشور احیای جایگاه استان کرمانشاه با عنوان دروازه کربلا و تجلیل از موکب داران مردمی و تبادل نظر و تجربیات و هم افزایی است.

صحرایی بیان کرد: این همایش با حضور مدیران ارشد استان کرمانشاه و معاون توسعه ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور روز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۹ صبح در محل سالن همایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.