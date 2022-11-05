فراخوان دهمین کنگره سراسری شعر فاطمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان دهمین کنگره سراسری شعر فاطمی «هجده سال نوری» در سه عرصه شعر فارسی کلاسیک و آزاد، شعر عربی فصیح و محلی و شعر آذری اعلام شد. بخش اصلی شامل

شعر فاطمی مدح، مرثیه، فضائل، مناقب، زندگانی و ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها می‌شود.

موضوع ویژه در شعر فارسی تضمین غزل مرحوم استاد سید رضا موید با مطلع، اشکی بود مرا که به دنیا نمی‌دهم، این است گوهری که به دریا نمی‌دهم، سرمایه محبت زهراست دین من،

من دین خویش را به دو دنیا نمی‌دهم… است.

مهلت ارسال آثار ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ و نحوه ارسال از طریق آدرس الکترونیکی 18salenoori@gmail.com خواهد بود.

گفتنی است جوایز شعر فارسی: طبق نظر هیئت داوران به شاعران برگزیده در هر بخش ۸۰ میلیون ریال و شاعران تقدیری ۵۰ میلیون ریال به همراه تندیس کنگره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. شعر آذری: طبق نظر هیئت داوران به شاعران برگزیده در هر بخش ۵۰ میلیون ریال و شاعران تقدیری ۳۰ میلیون ریال به همراه تندیس کنگره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. و شعر عربی: ۴ جایزه ۳۰ میلیون ریالی و ۴ جایزه ۱۵ میلیون ریالی به همراه تندیس و لوح تقدیر در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اشعاری که در کنگره‌های سال‌های گذشته شرکت داده شده باشند در روند بررسی آثار کنار گذاشته می‌شوند. شرکت کنندگان مجاز هستند در هر بخش اصلی حداکثر ۵ اثر و در بخش ویژه شعر فارسی حداکثر ۲ اثر به دبیرخانه ارسال نمایند. آثاری که به مرحله دوم داوری راه پیدا کنند در قالب یک مجموعه منتشر خواهند شد. آثار باید در قالب فایل word با فونت B Nazanin و سایز ۱۴ ارسال شوند. ثبت مشخصات کامل صاحب اثر اعم از نام و نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس و تاریخ تولد در ذیل هر اثر الزامیست. حضور برگزیدگان و نفرات تقدیری در اختتامیه الزامیست و -تمامی آثار به صورت کد بندی شده و بدون نام در اختیار داوران قرار خواهد گرفت.

آدرس دبیرخانه تهران، زیر پل حافظ، خیابان رشت، نبش بن بست ستوده، سازمان دارالقرآن، ساختمان صبحدل، طبقه دوم است.