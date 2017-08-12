برگزاری نخستین کنگرۀ ملّی شعر نبوی در کرمانشاه

حجت‌الاسلام رحیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین کنگرۀ ملّی شعر نبوی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: استان کرمانشاه جایگاه ویژه‌ای از نظر مذهبی دارد و این استان به دلیل موقعیّت جغرافیایی نیز که دارد می‌تواند محور وحدت در سطح منطقه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: با توجه به موارد ذکر شده برگزاری ویژه‌برنامه‌هایی با موضوع وحدت و با محوریّت پیامبر اکرم (ص) در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: منطقۀ غرب کشور و همسایۀ غربی ایران در سال‌های اخیر منشأ تحولات فکری بزرگی بوده و حضور گروه‌های تکفیری و سلفی زمینۀ گسترش افراطی‌گری را در سطح منطقه فراهم کرده‌است.

جعفری ادامه داد: از همین روی نیاز است تا ابعاد شخصیتی پیامبر (ص) را به جوانان و جامعه بشناسانیم تا مانع از شکل‌گیری جریان‌های فکریی که دارای برداشتی غلط از اسلام و شخصیت پیامبر اکرم (ص) هستند، شویم.

وی گفت:به‌زودی دبیرخانۀ دائمی کنگرۀ شعر نبوی در کرمانشاه راه‌اندازی می‌شود و امکان برگزاری این کنگره به صورت فرامرزی در سال‌های آتی وجود دارد و برای سال جاری نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم که کنگره را با رویکرد جدیدی اجرایی کنیم و از ظرفیت آثار ارسالی به کنگره در سطح استان به نحو مناسب بهره ببریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر آثار ارسالی به کنگره قصد داریم از ظرفیت چهره‌های شاخص شعر آیینی کشور و استان در آیین افتتاحیه و اختتامیۀ این کنگره بهره ببریم و کنگره را در سطح مطلوبی برگزار کنیم.

وی اشاره ای نیز به جزئیات کنگرهه داشت و ادامه داد: در بخش اصلی کنگره شاعران بدون هیچ محدوییت سنی و در دو بخش فارسی و کردی برگزار می شود و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را با محوریت ابعاد شخصیتی پیامبر اسلام (ص)، سیره نبوی، پیامبر اکرم (ص) محور وحدت، پیامبر اکرم (ص) و صلح و دوستی، پیامبر اکرم (ص) و تمدن اسلامی - دوستی پیامبر اکرم (ص)، مقابله با افراطی گری به دبیرخانه کنگره ارسال کنند و همچنین در بخش ویژه با موضوع حدیث شریف ثقلین نیز ارسال آثار داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود : هر شاعر تنها در هر بخش می تواند ۳ اثر ارسال کند و شاعران عزیز می توانند تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ آثار خود را ارسال کنند و برای برگزیدگان کنگره نیز هدایای ارزشمندی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: علاقه‌ مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ۹۶ به رایانامه nabaviksh@gmail.com یا شماره تلگرامی ۰۹۱۸۸۳۴۲۰۴۸ ارسال کنند و به آثار ارسالی پستی ترتیب اثر داده نمی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه شماره تلفن ۰۸۳۳۸۲۲۹۵۹۰ را جهت ارتباط بیشتر با دبیرخانه کنگره اعلام کرد و گفت: این کنگره همزمان با هفته وحدت برگزار می شود و افتتاحیه شهرستانی کنگره ۱۰دی ماه ۹۶ و اختتامیه کشوری کنگره ۱۳ دی ماه ۹۶ خواهد بود.

وی در خصوص ضوابط و مقررات شرکت در کنگره نیز گفت: ازشاعران درخواست می شود؛ براساس محورهای کنگرهه اشعار خود را ارسال کنند، شاعران محدودیتی از لحاظ سن، تعداد اثر، ساختار و قالب‌های ادبی نخواهند داشت، ذکر مشخصات کامل (نام، سن، تحصیلات، نشانی، شماره تماس) به همراه اثر ضروری‌ است و حضور شاعران برگزیده در اختتامیه کنگره و قرائت شعر انتخاب شده ضروری خواهد بود.

جعفری اشاره ای نیز به جوایز این کنگره داشت و گفت: نفرات برگزیده در بخش اصلی زبان فارسی و کردی (در هر بخش ۵ نفر به عنوان برگزیده انتخاب می شود) با لوح تقدیر و جوایز نقدی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت و به نفراول تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال، به نفر دوم تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال و به نفر سوم تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال اهدا می شود.

وی افزود به ۲ نفر برگزیده کنگره نیز لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال و در بخش ویژه به نفراول تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال، به نفر نفر دوم تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و به نفر سوم تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال اعطا می شود.