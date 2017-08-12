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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

برگزاری نخستین کنگرۀ ملّی شعر نبوی در کرمانشاه

برگزاری نخستین کنگرۀ ملّی شعر نبوی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری نخستین کنگرۀ ملّی شعر نبوی در استان خبر داد.

 حجت‌الاسلام رحیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین کنگرۀ ملّی شعر نبوی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: استان کرمانشاه جایگاه ویژه‌ای از نظر مذهبی دارد و این استان به دلیل موقعیّت جغرافیایی نیز که دارد می‌تواند محور وحدت در سطح منطقه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: با توجه به موارد ذکر شده برگزاری ویژه‌برنامه‌هایی با موضوع وحدت و با محوریّت پیامبر اکرم (ص) در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: منطقۀ غرب کشور و همسایۀ غربی ایران در سال‌های اخیر منشأ تحولات فکری بزرگی بوده و حضور گروه‌های تکفیری و سلفی زمینۀ گسترش افراطی‌گری را در سطح منطقه فراهم کرده‌است.

جعفری ادامه داد: از همین روی نیاز است تا ابعاد شخصیتی پیامبر (ص) را به جوانان و جامعه بشناسانیم تا مانع از شکل‌گیری جریان‌های فکریی که دارای برداشتی غلط از اسلام  و شخصیت پیامبر اکرم (ص) هستند، شویم.

وی گفت:به‌زودی دبیرخانۀ دائمی کنگرۀ شعر نبوی در کرمانشاه راه‌اندازی می‌شود و امکان برگزاری این کنگره به صورت فرامرزی در سال‌های آتی وجود دارد و برای سال جاری نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم که کنگره را با رویکرد جدیدی  اجرایی کنیم و از ظرفیت آثار ارسالی به کنگره در سطح استان به نحو مناسب بهره ببریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر آثار ارسالی به کنگره قصد داریم از ظرفیت چهره‌های شاخص شعر آیینی کشور و استان در آیین افتتاحیه و اختتامیۀ  این کنگره بهره ببریم و کنگره را در سطح مطلوبی برگزار کنیم.

وی اشاره ای نیز به جزئیات کنگرهه داشت و ادامه داد: در بخش اصلی کنگره شاعران بدون هیچ محدوییت سنی و در دو بخش فارسی و کردی برگزار می شود و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را با محوریت ابعاد شخصیتی پیامبر اسلام (ص)، سیره نبوی،   پیامبر اکرم (ص) محور وحدت،   پیامبر اکرم (ص) و صلح و دوستی،   پیامبر  اکرم (ص) و تمدن اسلامی - دوستی پیامبر اکرم (ص)، مقابله با افراطی گری به دبیرخانه کنگره ارسال کنند و همچنین  در بخش ویژه با موضوع حدیث شریف ثقلین نیز ارسال آثار داشته باشند.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود : هر شاعر تنها در هر بخش می تواند ۳ اثر ارسال کند و شاعران عزیز می توانند تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ آثار خود را ارسال کنند و برای برگزیدگان کنگره نیز هدایای ارزشمندی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد:  علاقه‌ مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ۹۶ به رایانامه nabaviksh@gmail.com  یا شماره تلگرامی  ۰۹۱۸۸۳۴۲۰۴۸  ارسال کنند و  به آثار ارسالی پستی ترتیب اثر داده نمی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه شماره تلفن  ۰۸۳۳۸۲۲۹۵۹۰ را جهت ارتباط بیشتر با دبیرخانه کنگره اعلام کرد و گفت:  این کنگره همزمان با هفته وحدت  برگزار می شود و  افتتاحیه شهرستانی کنگره ۱۰دی ماه ۹۶  و اختتامیه کشوری کنگره ۱۳ دی ماه ۹۶ خواهد بود.

وی در خصوص ضوابط و مقررات شرکت در کنگره نیز گفت: ازشاعران درخواست می شود؛ براساس محورهای کنگرهه  اشعار خود را ارسال کنند، شاعران محدودیتی از لحاظ سن، تعداد اثر، ساختار و قالب‌های ادبی نخواهند داشت، ذکر مشخصات کامل (نام، سن، تحصیلات، نشانی، شماره تماس) به همراه اثر ضروری‌ است و حضور شاعران برگزیده در اختتامیه کنگره و قرائت شعر انتخاب شده ضروری خواهد بود.

جعفری اشاره ای نیز به جوایز این کنگره داشت و گفت: نفرات برگزیده در بخش اصلی زبان فارسی و کردی  (در هر بخش ۵ نفر به عنوان برگزیده انتخاب می شود) با لوح تقدیر و جوایز نقدی مورد تجلیل قرار خواهند  گرفت و به نفراول تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال، به نفر دوم  تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال و به نفر سوم  تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال اهدا می شود.

وی افزود به ۲ نفر برگزیده کنگره  نیز لوح تقدیر  و هدیه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال و در بخش ویژه به نفراول تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال، به نفر نفر دوم  تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و به نفر سوم  تندیس کنگره + لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال اعطا می شود.

کد مطلب 4056256

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