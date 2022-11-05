ورود موج بارشی جدید به اصفهان از اواسط هفته

ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت موج بارشی جدید روز سه‌شنبه هفدهم آبان ماه به ویژه مناطق غرب و جنوب استان را در بر خواهد گرفت و بارش‌های خفیف و پراکنده در این مناطق پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از امروز تا دوشنبه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است و آسمان بیشتر مناطق کمی ابری خواهد بود، افزود: هوای مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان در ساعات صبح مه آلود است و غبار صبحگاهی به کاهش کیفیت هوا و شعاع دید در این مناطق منجر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در شبانه روز گذشته بارشی در استان گزارش نشد، اضافه کرد: دمای هوای استان تغییر محسوسی طی ساعات پیش رو ندارد و بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به پنج درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

هنرمند افزود: خوروبیابانک با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.